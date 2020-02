Na Tinderu našel ženu, co nikdy neviděl. V profilu měla fotku z jeho domova!

Mezi miliony uživatelů, co si denně užívají aplikaci Tinder, se dosud nenašel nikdo, kdo by zažil něco podobného jako Mark Kowalczyk (19) ze západní Virginie. Když procházel fotografie možných partnerek, objevil Jennu Zagrodniczekovou (19), jejíž fotografie ho dost zaskočila. Na první pohled mu byla povědomá… Koupelna, ve které se dívka fotila, byla totiž jeho!

A při bližším pohledu se to potvrdilo – vážně stála v koupelně, kde se každé ráno prohlíží v zrcadle. „Málem mi to vyrazilo dech, nemohl jsem tomu uvěřit," svěřil se Kowalczyk.

i've never see this girl before and yet, her tinder profile picture is in my bathroom pic.twitter.com/QmlVpSKSYM