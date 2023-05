Krainová provokuje odhaleným tělem: Modelka v 50 nezná stud a dráždí Hanychovou

Zdroj: Profimedia

Modelka Simona Krainová se stárnutí rozhodně nebojí. Naopak. S přibývajícím věkem je odvážnější víc než kdy dřív. Své fanoušky na sociálních sítích zásobuje peprnými snímky a rozhodně se nezahaluje, ani když vyráží na nejrůznější společenské akce.

Simona Krainová na sobě tvrdě dře a výsledky, které přináší zdravá strava a pravidelný pohyb, se ráda pochlubí nejen svému manželovi. Na svém Instagramu často zveřejňuje velmi odvážné snímky, na kterých pózuje nahoře i dole bez. „Pamatuji si jen odřená kolena, ledový vítr a chuť se zabalit do peřin. Ale stálo to za to někoho namotivovat, někoho nas*at,” napsala například k jednomu snímku, na kterém pózuje jen v krátké džínové bundě.

Nedávno se také objevila na soutěži krásy Miss Czech Republic, kde se ukázala ve velmi odhalených šatech. Zatímco mnozí ji chválí za odvahu, modelka Agáta Hanychová si myslí své.

„Já si myslím, že některý ženy dlouho nikde nebyly, a tak se přišly ukázat. A když jim to dělá dobře, tak proti tomu nic nemám. Ale myslím si, že Miss má být o oslavách krásy těch soutěžících. Ne tam předvádět svoje tělo. A mělo by se to respektovat a svoje úchylky trošku upozadit. To je jako když se jdete podívat na fotbalový zápas, tak taky jim tam nelezete na hřiště. Ale já nechci nikoho hanit, já na to nemám náladu,“ uvedla na svém Instagramu. S tím si ale Simona hlavu neláme.

Velké odhodlání

Motivovat ostatní se modelce rozhodně daří a je pro mnohé velkým vzorem. I když je pravdou, že jen málokomu se podaří s ní udržet krok. Kromě toho, že totiž Simona Krainová dbá na vyváženou stranu, si dává pořádně do těla. Takřka každý den v týdnu běhá 10 kilometrů a přiznává, že udržet se ve formě vyžaduje opravdu silnou vůli.

„Často mi píšete, jak to dělám, že dokážu skoro každý den v týdnu oběhnout 10 kilometrů. Není to samozřejmě jen o pevné vůli se každý den vykopat, ale je to hlavně o správné technice běhu, která vám pak dovolí běžet dlouho a bez pocitu vyčerpání,” radí modelka svým sledujícím na Instagramu.

Zdroj: Vltava Labe Media

Nenávistné komentáře

Přestože má modelka silnou základnu fanoušků, kteří ji velmi podporují a u každé její sexy fotky se mohou rozplynout, najde se i celá řada těch, jež ji za odvážné fotky nadávají a snaží se ji shodit. I to ostatně dokáže Simonu Krainovou pořádně naštvat. Jak prozradila v rozhovoru pro iGlanc, je to právě nepřejícnost, co ji vytáčí doběla.

Zároveň si ale negativní komentáře nikdy nepřipouští, a i když to není vždy snadné, snaží se nad ně povznést. „Je zarážející, jak si lidé mezi sebou dokážou předat tolik nenávisti a ještě na tom strávit tolik času,” napsala v jednom ze svých příspěvků, kde reagovala na nechutná slova, které o ni někteří píšou.