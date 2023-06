Bohdalovou v nemocnici zachránili před smrtí, strhávala si kyslík, uvádí Stašová

Zdroj: Profimedia

Jiřina Bohdalová díky skvělé péči lékařů a obrovské vůli žít překonala na začátku roku embolii plic. Herečka diagnózu před světem tajila téměř půl roku a teprve nedávno přiznala, že opravdu balancovala na hraně mezi životem a smrtí. Situaci velice emotivně prožívala herečky jediná dcera Simona Stašová, která nyní zavzpomínala na psychicky náročné období.

Utajit před veřejnosti vážné zdravotní problémy Jiřiny Bohdalové se rodině podařilo až do chvíle, kdy sama herečka přiznala, že se podívala smrti do očí. "Já říkám, že mě takzvaně vyškrábl," prozradila v primáckém pořadu Showtime o svém kardiologovi Petru Neužilovi, který ji v Nemocnici Na Homolce tahal hrobníkovi z lopaty.

Teprve poté se o vážném zdravotním stavu své maminky rozpovídala Simona, která se s dalšími členy rodiny v kritických momentech ve dne i v noci střídala u jejího lůžka.

Dcera národem milované herečky je prý šťastná, že se vše provalilo až ve chvilce, kdy už je stav Bohdalové stabilizovaný a to nejhorší mají za sebou.

My jsme o tom nechtěly mluvit

"My jsme o tom nechtěly mluvit, a zaplaťpánbůh, že se všechno dostalo ven až takhle pozdě, v době, kdy už je to za námi," svěřila se Simona Stašová Blesku na zahájení charitativní akce sbírky pro Cihlu.

Herečka dodala, že je nesmírně vděčná, že její slavná maminka nemoc překonala a je stále mezi námi. "Jsem strašně ráda, že tu mámu mám!" zdůraznila. Ve výše zmíněném pořadu pak poděkovala svým dvěma synům Vojtovi a Markovi, kteří s péčí o nemocnou babičku oba velmi pomáhali.

"Marek s ní spal na jednotce intenzivní péče a dával jí na pusu kyslík, který ona si nechtěně strhávala," popsala Stašová s tím, že i díky němu tady její maminka stále je. "Není dne, abych jí ráno i večer nezavolala. Musím mít přehled, vědět, že je v pořádku. Vídáme se pětkrát do týdne, a když můžu, jedu s ní na chalupu. Člověk si uvědomuje, co znamená ten věk," sdělila herečka se slzami v očích. "Pomáhají i moji synové. Střídáme se a scházíme se u ní. Chceme být spolu co nejdéle a pamatovat si všechny chvilky, který spolu strávíme," uzavřela dojatě Simona Stašová.

