Kundrata v Survivoru myslel jen na jedno: Ženy z kmene mu pomohly

Sympatický Kristan Kundrata se sice k titulu Survivor neprobojoval, i přesto je ale za svou účast v soutěži nesmírně vděčný. Právě na ostrově se mu totiž zrodil úžasný nápad požádat svou dlouholetou partnerku o ruku. Nebýt tedy Survivora, možná by jeho láska na prstýnek stále čekala.

Kristian Kundrata, který patřil k nejvýraznějším tvářím letošního ročníku Survivor Česko a Slovensko, se pochlubil skvělou novinkou. A ukázal tak, že dámy, kterým se influencer na obrazovce zalíbil, mají smůlu. Kristian totiž po příjezdu z Dominikánské republiky požádal svou partnerku o ruku.

Holky radily

Nápad pokleknout s prstýnkem před svou láskou se Kristianovi zrodil právě během jeho působení v reality show. „Dost jsem to tam probíral hlavně s Johankou, Žanetou a Bárou, dokonce jsme probrali i konkrétní nápady. Původní plán byl udělat to v Londýně, milujeme oba Londýn a rádi tam jezdíme. Pak mě napadlo udělat to hned, jak to půjde, a Praha je krásné romantické město. Stačilo tedy už jen vymyslet dobrý nápad, koupit prsten a mohli jsme jít do toho! Byl to krásný okamžik a uzavřeli jsme tím naši společnou cestu Survivorem,” nechal se Kristian slyšet pro Šíp.

Zvláštní vztahy

Kristian si během vysílání soutěže získal mnoho fanoušků, kteří bedlivě sledovali každý jeho krok. Ti pak ale museli společně se svým idolem utřít slzu ve chvíli, kdy Kristian ze hry vypadl. Protože byl ale vyřazen až po sloučení kmenů, stal se členem poroty, která nakonec rozhodla o tom, kdo je novým Survivorem.

A přestože dal Kristian na finální kmenové radě svůj hlas Martinovi, rozhodně není nijak naštvaný, že se stal vítězem Tomáš Weimann. „Titul Survivora si určitě zasloužil. A ke konci jsem mu to i přál za tu jeho cestu, i když jsem dal svůj hlas Martinovi,” nechal se influencer slyšet a vysvětlil, proč nehlasoval pro Tomáše, když byli dříve takřka nerozlučnou dvojicí.

„K Tomovi jsem měl ze začátku velmi blízko, měli jsme spolu hodně zajímavých rozhovorů, ale potom, jak přišel k Hrdinům, se trošku změnil a bral věci strašně impulzivně, což se mi mnohokrát nelíbilo. Ale stejně tak impulzivně jsem konal já, což jsem si také mohl několikrát odpustit,” uzavřel Kristian.