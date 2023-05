Party, jak má být: Rozběsněný Weimann na pódiu skoro plakal, komu vděčí za výhru

Zdroj: Profimedia

Tomáš Weimann se stal vítězem druhé řady Survivora. Nakonec rozhodl hlas Johanky, která překvapivě nepodpořila svého kamaráda Martina a titul i výhra putovaly k Tomášovi. Jaká byla první slova účastníka drsné reality show?

Tomáš Weimann nakonec získal od svých bývalých soukmenovců nejvíce hlasů a získal hlavní výhru 2,5 milionu korun a k tomu titul Survivor. Ačkoliv od konce natáčení uběhlo už několik týdnů, Tomáš si prý vše uvědomil teprve ve středu během promítání v Duplexu, kam dorazily stovky lidí.

"Až teď si vlastně konečně uvědomuju tu výhru. Do dnešního dne jsem na to vůbec nemyslel, teprve když to tady teď vidím," svěřil se na pódiu se svými pocity a následně začal děkovat všem přítomným hostům, včetně moderátora Ondřeje Novotného.

"Chtěl jsem všem poděkovat, hlavně tobě, Ondro, za skvělou práci, kterou si předvedl," dodal viditelně dojatý Weimann. Následně pak vzkázal lidem, ať se nebojí do soutěže přihlásit a změnit svůj život. "Ještě jsem chtěl říct jednu věc, pokud váháte, jestli jít do Survivoru, tak to udělejte a přihlaste se, protože to je ten první krok jít na tu cestu a zvládnout, ještě jednou vám všem děkuji," dodal s tím, že od začátku věřil, že se v soutěži dostane daleko.

Naivně jsem si myslel, že se titul Survivor dá vyhrát klidnější cestou

Po sloučení kmenů se Tomáš stal králem duelů. Šestkrát se mu povedlo vyhrát a poslal do finálové poroty naprostou většinu spoluhráčů. Do finálové trojky se pak nakonec dostal díky vyhrané individuální imunitě.

"Od úplného začátku jsem věřil, že se dostanu až na samotný konec a nepřipouštěl jsem si jinou možnost. Jen trochu naivně jsem si myslel, že titul Survivor se dá vyhrát klidnější cestou. Ale stejně jako v životě, nic není tak, jak si naplánujeme, a proto moje cesta hrou se proměnila v neskutečnou horskou dráhu," přiznal čerstvý vítěz reality show. "Já však ani na vteřinu nepřestal věřit a ustál to až do samotného konce," uzavřel.

Tomáš měl od začátku soutěže jasný cíl - dostat se co nejdál