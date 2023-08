Tadeáš Kuběnka je ze Sergeie Barracudy znechucený: Měl udělat comming out

Zdroj: Profimedia

Celý internet poslední dny řeší údajný milostný románek Tadeáše Kuběnky se Sergeiem Barracudou. Kontroverzní influencer měl mít s drsným raperem sexuální úlet, hudebník ale vše popřel a vyhrožuje žalobou. Tadeáš si ale nenechal nic líbit a na Instagramu se do Sergeie ostře opřel.

Poté, co Tadeáš Kuběnka údajný poměr potvrdil několika bulvárním plátkům, Sergei Barracuda nahrál na svůj Instagram vyjádření, v němž pohrozil influencerovi žalobou a jakýkoliv bližší kontakt s ním popřel. Podle Kuběnky ale raper lže jako když tiskne a dokonce má ze žhavé noci nejen společné snímky, ale také svědky, kteří byli u něj v bytě, kde mělo dojít k orálnímu styku.

"Ty původní storýčka jsem smazal, protože mi to přišlo takový moc neformální… Cítím se znechuceně tím mužem. On se reálně snaží lidem cpát, že jsem si to celý vymyslel. Vždyť já mám fotky z tý noci, byli u toho lidi. Vůbec nechápu co zkouší lhát, že se nestalo, je mi z toho zle," ozval se Kuběnka fanouškům na sociální síti.

"Kdybych byl nějaká pošahaná fanynka, která do něj lije drinky a lákal ho někam, tak to chápu, ale týpek to celou dobu inicioval a pak má tu drznost to prezentovat tak, že jsem si to vymyslel. Ale doteď vlastně neřekl, že se to nestalo nebo že to není pravda. Jenom vyhrožoval žalobou, protože nemůže říct, že to není pravda a já si za tím stojím. Čekal jsem, že v tom vyjádření přizná, ale on to místo toho zahrál do autu. Přitom má v textu p*ča už mě nudí, asi začnu p*chat kluky," naznačil Tadedáš, že Barracuda svou orientaci propálil už v jednom ze svých tracků.

Byl jsem jen upřímný

Podle Tadeáše Kuběnky se Sergei Barracuda k celé věci měl postavit úplně jinak a mohl naopak na celé věci vydělat. "Kdybych já byl Sergeiův PR team, tak uděláme comming out, tuhle sobotu je Pride, tak bych to prodal, udělal bych klidně kolekci oblečení a vydělal bych na tom," poradil hudebníkovi.

"Měl jsem ho rád, jinak bych s nim nedělal určitý věci a přijde mi to odporný," dodal Tadeáš, který musí kvůli přiznání čelit poslední dny drsným výhrůžkám smrtí.

"Jinak ty fanoušci jeho… On tam nahraje nějaký video a oni už jsou přesvědčený, že se to nikdy nestalo a mně dneska přišlo reálně kolem 4000 zpráv, že jsem hnusná buzna a že mám chcípnout, nebo že mě pobodají. Za to, že jsem vykouřil pé*o tvýmu oblíbenému raperovi mě chceš pobodat? Kde to jsme. Stalo se to v květnu, kdybych chtěl, mohl jsem to dát ven dávno. Ono se to ale dostalo ven a začali se k tomu vyjadřovat influenceři, tak proto jsem se rozhodl říct, jak to bylo. On to prezentuje jak kdybych to plánoval. Já jsem byl jenom upřímnej o naší noci. On to ale prezentuje, jako kdybych ho chtěl zničit," vyjádřil se Kuběnka, který už dle svých slov mohl vše odhalit mnohem dříve a udělal to až poté, co unformaci rozšířili jiné osoby.

Ve svém emotivním videu pak okomentoval také chování Veroniky Biasol. Ačkoliv je sama lesbička, postavila se na stranu Sergeie Barracudy. "A že mu to paní Veronika Biasol okomentovala palce nahoru. Ty holka se svojí historií vůbec nemluv," vzkázal své kolegyni.

Tadeáš Kuběnka má na poměr s raperem důkazy a nenechá se prý zastrašit