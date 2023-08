Kuběnka na mně parazitovat nebude, vzkázal Barracuda! Ten se mu vysmál

Zdroj: Stanislava Benešová / Právo / Profimedia

Českem poslední dny hýbe kauza ohledně údajné žhavé noci Tadeáše Kuběnky se Sergeiem Barracudou. Známý influencer se s informací pochlubil tisku a raper mu následně na Instagramu nahrál vzkaz, ve kterém sdělil, že celou kauzu hodlá řešit u soudu. Kuběnka se ale výhrůžkám vysmál a tvrdí, že má na vše důkazy.

Nejžhavějším tématem posledních dní na internetu je rozhodně aférka týkající se influencera Tadeáše Kuběnky a známého rapera Sergeie Barracudy. Vše odstartovalo tak, že internetem začala kolovat společná fotografie, na které je dvojice zachycena na party.

Kuběnka a Barracudy se měli údajně na večírku zdržet do nočních hodin a vše vyvrcholilo tím, že si influencer pozval hudebníka domů, kde mezi nimi došlo k intimnímu styku. Doposud se přitom drsný raper prezentoval jako heterosexuální samec, který měl v posteli stovky žen.

Domněnky navíc podtrhl ještě Sergeiův track, kde naznačuje, že skutečně začíná uvažovat o vztahu s mužem. "Začínám se cítit jako Freddie Mercury, pí*a už mě nudí, asi začnu p*chat kluky," stojí v textu skladby. Kuběnka pak navíc úlet potvrdil. "Byla to opilecká noc. Kdo by si takovou kočku, jako jsem já, nedal. Tu noc mi řekl, že můj osud je v jeho rukách. Po tom, co jsem zjistil, že měl něco se 400 lidmi, co znám, se mi trošku přestal líbit chlapec," popsal Tadeáš webu Extra, co se odehrálo a dodal, že po jedné noci vše skončilo. Nyní se k celé záležitosti vyjádřil poprvé i samotný Barracuda.

Bude zapírat a říkat že je drsný Sergei

"Omlouvám se za odmlku, musel jsem se poradit s právníkem co a jak. Škoda, že nenapsali těm stovkám holek, co jsem měl, aby věděli, co mám skutečně rád. Ale vy fanoušci, to dobře víte. A jestli ta nula bude vypouštět nějaké deepfaky nebo jiné s*ačky, tak jí celý život nebude stačit na to, aby platila pokuty. Podávám žalobu a celá kauza je jenom kvůli tomu, že ukazuju lidem dobrou tvář. Díky opravdovým fanouškům, že drží se mnou, tahle situace ukázala hodně. Na mně žádný Kuběnka parazitovat nebude," prohlásil drsně Sergei Barracuda ve videu na Instagramu.

"Hej děcka, já jsem byl velice zvědavěj, co to bude to jeho vyjádření a on tam zařval jenom Sergei, budu ho žalovat… proč bych si takovou p*čovinu vymýšlel? Já se ničeho nebojím, ať se klidně soudí. Já jsem ten, který tady má pravdu a mám na to důkazy. A týpek tady kope kolem sebe a řve Sergei, tak ať si řve Sergei a užívá si s právníkama. A víte co, já jsem si říkal, že teda bude mít koule, když je ten velikej rapper, a řekne, jak to bylo, ale ne. Třiatřicetiletý týpek se bude chovat jako největší díte, bude všechno zapírat a říkat že on je drsný Sergei, který všechno zažaluje," vysmál se Kuběnka vyjádření Barracudy.

"Představ si, že je ti 33 a jdeš k devatenáctiletýmu klukovi na byt s tím, že ho tam chceš vyj*bat, pak teda se to odehraje, a teď ho veřejně ponižuješ, že si to týpek vymyslel a že ti chce hanit jméno. Přitom on přišel ke mně domů s tím, že chtěl můj penis. A nebyl jsem u toho jenom já. Zuzana tady seděla, Alex tady seděla. Já ho nijak neznám a nesleduju ho, ale myslel jsem si, že alespoň nelže. Ale po tomhle vyjádření, hanba! Já být jeho matka, tak se hanbou propadnu, jakýho kok*ta jsem vychovala. Doufám, že se teď cítí dobře, když mi jeho patnáctiletý fanoušci přejí smrt, ať se zabiju a chcípnu," pokračoval influencer.

"On mi bude říkat, že jsem mu pokazil jméno. To si pokazil sám ve chvilce, kdy mi tady olizoval v koupelne určité partie, za to já opravdu nemůžu. Je dostatečně dospělý na to, aby věděl, co dělá a co nedělá dobrovolně. Ostuda," nebral si Tadeáš servítky a doplnil, že by rád lidem připomněl, že on sám se k celé věci vyjádřil až ve chvilce, kdy se to dostalo do médií. S humorem sobě vlastním pak ještě dodal, že není jeho chyba, že umí dobře provádět orální sex a že ho za to klidně hudebník může zažalovat.

Barracuda chce Kuběnku zažalovat, ten se celou situací baví