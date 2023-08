Agresor Tadeáš Růžička v hledáčku policie: Hrozí mu několik let natvrdo

Zdroj: Profimedia

Nepoučitelný kickboxer Tadeáš Růžička alias Mawar bude muset čelit svým skutkům. Policie zahájila trestní stíhání vůči jeho osobě za výtržnictví a ublížení na zdraví. Zápasník na sebe v poslední době strhl několikrát pozornost kvůli svému agresivnímu chování. Na začátku července se například na Instagramu pochlubil videem, na kterém se vysmíval muži v bezvědomí, kterého předtím knokautoval. To navíc nebyl jediný záznam odhalující nevhodné jednání sportovce.

Tadeáš Růžička si zadělal na pořádné problémy. V pondělí nastal v jeho kauze zásadní zvrat, jelikož ho policisté obvinili hned ze dvou trestných činů. Nyní mu za výtržnictví a ublížení na zdraví hrozí až tři roky za mřížemi.

Vše odstartovalo video, na kterém fackuje bezvládného muže a sprostě mu nadává. "Tak co ty debílku vym*danej, na koho tady zkoušíš frajera!? Chcípáku! Prober se, debílku, debílku! M*dko zku*vená!" pokřikoval na svou oběť a záznam pak dokonce umístil na svůj Instagram.

Svým chováním šokoval nejen fanoušky, ale i slavné zápasníky, kteří čin odsoudili. "Tohle může udělat jen, s prominutím, hovado," nechal se slyšet například Karlos Vémola. "Za mě je to jednoduchý. Každý máme odpovědnost za svoje činy. A co se týče bojových sportů, tak ty by měly právě naopak vychovávat z pouličních rváčů, z té agrese, která je neusměrněná… tak by ji měly transformovat do kontrolovaného sportovního výkonu. Kdo seje vítr, bouři sklízí!" okomentoval Jiří Procházka. Od té doby navíc Růžička napadl i další oběti.

Napadl ženu s dětmi na benzínce

Po šokujícím odhalení agresivity Tadeáše Růžičky se začaly na internetu objevovat další svědectví napadených lidí. Například slečna jménem Alena C. se dostala se zápasníkem do konfliktu a vše skončilo napadením dívky v ranních hodinách v pražských Holešovicích. Předcházet tomu mělo hrubé chování k vlastní přítelkyni a poškozená si z incidentu odnesla monokl.

"Kriminalisté už ztotožnili i vyslechli poškozeného muže, kterého jsme hledali i skrze média. Následně na základě získaných podkladů zahájili trestní stíhání proti konkrétnímu muži za trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi," prozradil mluvčí Policie České republiky Jan Daněk.

S Růžičkou má navíc osobní zkušenost i jedna z našich redaktorek. Dvojnásobná maminka před nedávnem s rodinou tankovala benzín a zápasník ji kvůli nevinné poznámce hrubě napadl. "Byla jsem s dětmi tankovat na benzínce v Řepích a někdo (že to byl právě Růžička jsem netušila) zaparkoval svoje auto mezi dva stojany a tudíž se nedalo zajet ani k jednomu. Tak jsme tam x minut stáli a najednou zevnitř vyšel ten typ s holkou a něco jedli, tak jsem mu z okýnka řekla, zda by nemohl popojet, že tam nikdo nemůže natankovat. On na mě začal ihned řvát, že jsem k*nda, p*ča a že mě zabije! Následně mě začala slovně napadat i ta jeho "květinka". Celé to vygradovalo tak, že na mě nastoupil se zaťatou pěstí a já jsem se s rodinou zamkla v autě, aby nám neublížil. Děti hystericky brečely, nakonec se nás zastal muž, který stál za námi a vyšla i obsluha benzinky, ale ty chvíle hrůzy bych nikomu nepřála," svěřila se nám Petra D., která doufá, že nyní bude konečně Mawar za své skutky pykat.

Růžička si nejspíš neuvědomuje závažnost situace a na Instagramu se chlubí, že je v televizi