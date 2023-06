Krize u Klusových: Tamara u moře s jiným mužem, Tomáš si užívá divoké natáčení

Zdroj: profimedia

Už delší dobu visí ve vzduchu krize Tamary a Tomáše Klusových. Zatímco Klus v seriálu ZOO natáčí s Evou Burešovou jednu milostnou scénu za druhou, Tamara se vydala na dovolenou s dětmi a svým otcem.

Milostná linka s Burešovou není v seriálu zdaleka to nejhorší. Kolem Kluse se tam motá neobvyklý počet žen. Seriálového Filipa se v ZOO snažila svést snad každá žena. Pro Tamaru tak musí být koukání na seriál za trest. Obzvlášť, když Klusova velká náklonnost k ženám je už kdysi stála nějaké to vyříkávání.

Zálety

Populární zpěvák se v roce 2018 veřejně přiznal k tomu, že všem svým partnerkám zahýbal. Potlesku se paradoxně dočkal od jedné z bývalek a to od zpěvačky Evy Farne. „Jsi odvážný Muž. Chlapů v tom pravém slova smyslu je málo,“ podpořila Kluse. „Pravdy je v dnešním světě málo a jen ji raz,“ dodala k příspěvku svého ex.

Odpuštění jen na oko?

Na první pohled tvoří Klusovi dokonalou rodinku. Tamara, Tomáš a tři děti vypadají jak z plakátu. I to byl jeden z důvodů, proč se zpěvák rozhodl veřejně promluvit o tom, co svým partnerkám v minulosti prováděl. "Často se mi stávalo, že si nás lidé idealizovali do něčeho nemožného, dokonalého, to ale v tomhle světě neexistuje. Často měli pocit, že nemáme žádné problémy. Psaly mi holky: 'Kéž by ten můj Pepa taky byl jako ty. A já se cítil nesvůj," prozradil.

Právě fakt, že zpěvák veřejně vyřkl své přiznání, nebyl pro Tamaru vůbec jednoduchý. Pozornost se obrátila směrem k ní. Od řady žen se dočkala negativních reakcí. "Co mě na tom bolelo nejvíc, bylo, že Tamara dostávala hroznou čočku za to, že mi odpustila. Já jsem díky této hanbě, kterou jsem si na sebe ušil, oprávněně, odžil si hrozné odsouzení a přijímám ho, ale díky tomu jsem pochopil svoji roli v životě," dodal Klus pro Život ve hvězdách.

Důvod Tamary k odpuštění byl ovšem více než pochopitelný. "Já jsem si uvědomila, že kdybych v tu chvíli Tomáše opustila, že to pro mě bude daleko větší bolest," přiznala otevřeně.

Rodinný business

Klusovi se v roli herce nejspíše líbí. Zpěvák si totiž zahraje v dalším seriálu a tentokrát společně s dcerou Josefínou. Komediální seriál Zalez do spacáku tak bude okupován rodinkou Klusových. „S Josefínou jsme si tu udělali krásné prázdniny a bydlíme tu v karavanu. Máme skvělý otcovsko-dcerovský mód. Zamiloval jsem si to tady. Myslím, že se podařilo dát dohromady skvělou partu lidí. Po natáčení se tu griluje, večeříme, jsou tu milé sedánky. Takový život v kempu,“ popsal svůj život na natáčení Tomáš Klus. Jak to tak vypadá, trávení časů odděleně je u manželského páru už na denním pořádku. Klus trávil čas s dcerou na natáčení bez Tamary a nyní Tamara odcestovala bez Kluse k moři, a to se svým otcem.