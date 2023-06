Kuchařová ostře pálí do Brzobohatého: Životní zklamání, smutná vzpomínka a iluze

Zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová od zveřejnění církevní žaloby neposkytovala žádné rozhovory, před pár dny ale udělala výjimku. Miss World se rozpovídala nejen o těžkém dětství, ale i k nevydařeném manželství s Ondřejem Brzobohatým.

Taťána Kuchařová se v otevřeném rozhovoru pro talkshow Povídej rozhodla odhalit kus ze svého soukromí a zavzpomínala na své dětství a rozvod rodičů, který pro ni byl bolestivou kapitolou.

"Narodila jsem se jako Sklenárová a než jsem nastoupila do první třídy, tak mě rodiče přejmenovali na Kuchařovou, jelikož se maminka znovu vdala. Když přišla na svět moje sestra, tak jsme se natrvalo odstěhovali do Opočna a aby se mi děti neposmívaly, že mám jiné příjmení než zbytek rodiny, tak právě došlo k tomuhle kroku," svěřila se Miss World s tím, že se mnohdy cítila sama a nevěděla, kam patří. Nejvíce se proto upoutala na své prarodiče, kteří pro ni byli druhými rodiči.

"Babička a děda z maminčiny strany mě vlastně v jistou dobu nahrazovali tu kompletní rodinu. U babičky to pro mě bylo to opravdové zázemí, klidný přístav a měla jsem tam opravdu krásné dětství," přiznala Kuchařová.

"Rodiče často dětem v rámci jejich dobra neříkají všechno. To dítě to velice dobře cítí tu situaci. Pamatuju si to, že jsem vnímala jak ti dospělí vymýšlí různé pohádky, aby mě to co nejméně bolelo, ale já jsem věděla, že kecaj. Našla jsem si cestu ke všem členům naší rodiny v dospělosti, mám s nimi hezké vztahy a jsou tam odpuštěné věci, které se musely odpustit, to je jediná cesta k vlastnímu štěstí. Dneska už mě to netrápí a nebolí. Tu bolest v duši už nemám, že se mi rodiče rozvedli. Mám dvě veliký rodiny. Jednu Českou, jednu Slovenskou, patřím do obou a jsem vděčná, že je mám. Zpětně to beru tak, že ty zkušenosti byly dobré pro můj život. Vím, co nechci sama opakovat ve svým životě a proto to nemůžu hodnotit nijak negativně, nebo traumaticky, je to pro mě uzavřená kapitola," dodala Taťána. Krásná blondýnka se také nebála otevřít téma manželství s Ondřejem Brzobohatým.

Signály byly postupný

"Vdávala jsem se z lásky a uvěřila jsem iluzi, bohužel. Je to za mnou a je to už jenom smutná vzpomínka. Do jisté míry je to pro mě životní zklamání, ale je to zaplať Pánbůh za mnou," odpověděla Taťána Kuchařová na dotaz, jak vnímá svůj nedávný rozvod. Modelka prý bude v dalších vztazích opatrnější a nebude tolik důvěřivá.

"Určitě budu více obezřetná. Myslím, že je to i součástí nějakého vývoje, nebo zrání. Do vztahu vždy jdeš s tím, že je to ono, to pravé. A já jsem tomu hodně věřila," sdělila Taťána s tím, že manželství s Ondřejem Brzobohatým zprvu vypadalo idylicky, brzy ale přišly první problémy v ráji.

"Signály byly postupný, až v průběhu let se začaly věci odkrývat. Konkrétní nebudu, možná až přijde čas a budu připravená to sdílet, ale byla to tedy zkušenost k nezaplacení. Třeba v mojí příští knize, kdo ví… každopádně já jsem člověk, který do věcí dává maximum, spíš víc, než mám, takže doufám, že jsem se konečně naučila nesvítit na cestu lidem, kterým bych neměla. Vím, že jsem do toho dala maximum, nikdy to nepoznáš dopředu, ale když víš, žes do toho dala vše a věřila si tomu, tak ti to ani nemůže být líto. Je to součást tvého osobního vývoje a veliká zkušenost," naznačila kráska, že to byla právě ona, kdo dávala do vztahu více energie a s odstupem času ji mrzí hlavně to, že nedokázala hudebníka opustit už dříve.

"Jistě, byla jsem zklamaná, osm je let je osm let. Svým způsobem mi bylo líto, že jsem nedokázala najít sílu odejít dřív, ale dávala jsem stále nové šance a příležitosti, takže v tomhle jsem slaboch," uzavřela Kuchařová.

Pro Kuchařovou je manželství s Brzbohatým již pouze smutnou vzpomínkou