Kuchařová chce kontaktovat sexuoložku kvůli sobě, má ale přísný zákaz

Ondřej Brzobohatý před pár dny světu oznámil, že podává na svou exmanželku Taťánu Kuchařovou trestní oznámení za pomluvu. Modelka se doposud ke kauze nijak nevyjadřovala, v rozhovoru pro TV Prima ale přiznala, že se hodlá útokům hudebníka bránit právní cestou.

Ačkoliv Ondřej Brzobohatý tvrdí, že podal žalobu na svou bývalou manželku Taťánu Kuchařovou, jejím právníkům podle informací Blesku zatím žádná nedorazila. Muzikant se rozhodl žalovat Miss World 2006 za to, že údajně zveřejnila církevní žalobu potřebnou k anulaci jejich sňatku.

V době, kdy Brzobohatý zveřejnil své prohlášení, byla Kuchařová v Senátu, jelikož její nadace Krása pomoci předávala ocenění Beauty of Help Award 2023. "Já se k tomu nemůžu dál vyjadřovat. Je to neveřejná věc. Nikdy to nemělo jít ven," sdělila modelka TV Prima s tím, že aktuálně vše řeší se svými právníky.

Informaci následně potvrdil i advokát Taťány. "Případ mi již paní Kuchařová předala k dalšímu právnímu řešení. To, že celou věc na rozdíl od řady ostatních paní Kuchařová dále nemedializuje, ještě neznamená, že by měla rezignovat na vlastní právní ochranu," vysvětlil právník Tomáš Kotrlík. "Od začátku rozchodu Ondřej věděl, že mým cílem je anulovat církevní sňatek. A teď se děje tohle. Jsem zklamaná, ale radši to ani nechci komentovat," doplnila Kuchařová, která mimo jiné okomentovala i nařčení sexuoložky Brzobohatého Hany Fifkové.

V rozhovoru pro Showtime Kuchařová řekla pár slov i k pondělnímu rozhovoru pro Blesk s Hanou Fifkovou. Sexuoložka v něm například sdělila, že Ondřej Brzobohatý k ní docházel na přání své manželky.

"Já bych velmi ráda položila paní doktorce Fifkové také několik otázek, ale nemůžu, bohužel. Udělá to za mě můj právník u církevního soudu," zdůraznila Taťána Kuchařová s tím, že by evidetně sama ráda odbornici kontaktovala, ale před proběhnutím soudu nemůže. Její exmanžel mezitím vzal zpátečku a všechny útočné statusy vůči její osobě ze svého Instagramu smazal.

"Mažu dva předchozí příspěvky. Nikoli proto, abych rušil jejich význam a sdělení, ale proto, že to obsahem není nic příjemného a veselého. Respektuji všechny vaše komentáře i názory (nemazal jsem jediný z nich), které jste k nim napsali. Budu doufat, že celá záležitost brzy zmizí z veřejného prostoru, čemuž nebylo v mé moci zabránit a dál se bude řešit už jen tak, jak od samého počátku měla, tedy za zavřenými dveřmi soudních síní," napsal hudebník v posledním příspěvku a připojil video z koncertu ze zámku v Pezinku.

