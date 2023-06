Úchylný večer s Kuchařovou: Bylo to strašně dobrý, culil se před lety Brzobohatý

Zdroj: Profimedia

Přestože jsou nyní Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý na nože, bývaly doby, kdy do sebe byli bláznivě zamilovaní. Uměli si ze sebe udělat legraci, projevovali si náklonnost a na všechny strany z nich stříkalo štěstí. Jako třeba během jednoho z jejich společných rozhovorů, který poskytli v roce 2018. Přišla během něj řeč i na to, co dělají po večerech.

Dávno jsou pryč časy, kdy Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová prožívali tu největší lásku. Tehdy bez sebe nedali ani ránu a kromě toho, že spolu obráželi různé společenské akce, se často bok po boku objevovali i v různých rozhovorech, ve kterých bavili diváky. Z jejich společného působení v pořadu 7 pádů Honzy Dědka šli lidé v roce 2018 do kolen.

Úchylný večer

Právě v 7 pádech se kdysi ještě spokojení manželé rozpovídali o tom, jak tráví večery. Taťána například vyzdvihovala Ondřeje v tom, nakolik je dobrým kuchařem a že je ochotný své manželce připravit domácí knedlíky, i když si na ně vzpomene v 11 hodin večer. Ne vždy si ale pochutnávali na kvalitní domácí stravě.

„Ježíš, víte, co jsme měli? Normálně jako úchylný večer, kdy jsme měli chuť na takové ty staré nudlové polévky. Takové ty, jak je otevřete a máte v nich všechno, co do nich máte dát. Ty, jak se jen zalejí horkou vodou,” vyprávěl Ondřej, zatímco se publikum smálo. „Bylo to strašně dobrý,” rozplýval se s úsměvem hudebník.

Zdroj: Youtube

Smutný konec

Během rozhovoru se dvojice navzájem oslovovala „lásko” nebo „miláčku” a tehdy snad vůbec nikdo netušil, jak smutný bude mít jejich manželství konec. Co přesně k němu vedlo, vědí zřejmě jen oni dva. Na konci roku 2021 manželé oznámili, že jdou od sebe. O pár měsíců později se oficiálně rozvedli a od té doby Taťána řeší také anulaci církevního sňatku.

A právě o anulaci se v posledních dnech mluví nejvíce. Od církevního soudu totiž uniklo plné znění žaloby, kterou k němu modelka podala, a vyplývá z ní mnoho šokujících informací. Například v žalobě Taťána tvrdí, že se rád Ondřej převléká do dámského oblečení, ve kterém po ní měl vyžadovat i sex. Ondřej pro Blesk pak uvedl, že jeho záliba v dragu je sice pravdivá, rázně ale vyloučil, že by po manželce požadoval sex, zatímco by byl ve své roli Tiffany Richbitch, jak si hudebník pod nánosem make-upu říká.