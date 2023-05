Já nic neudělala! hájí se Kuchařová, Brzobohatý má ale důkaz svědčící o opaku

Zdroj: Profimedia

Když se na veřejnost dostalo znění žaloby, kterou Taťána Kuchařová podala k církevnímu soudu, aby anuloval její církevní sňatek s Ondřejem Brzobohatým, ihned vyvstala otázka, kdo se o citlivý dokument podělil. Hudebník je přesvědčený, že za tím stála jeho exmanželka. Ta to ale rázně odmítá.

Ondřej Brzobohatý se nestačí divit. I když si myslel, že největší bouře, která doprovázela jeho rozvod s Taťánou Kuchařovou, už pominula, ukázalo se, že se šeredně pletl. Redakci Blesk totiž někdo poskytl celé znění žaloby, kterou Taťána podala k církevnímu soudu, společně s důvody, na základě nichž chce modelka církevní sňatek anulovat. A ty jsou přinejmenším zarážející.

Byla to Taťána!

Taťána totiž jako jeden z důvodů uvedla to, že její exmanžel není sexuálně vyhraněn a má zálibu v nošení dámského oblečení. Jako opora tohoto tvrzení pak do zmíněné redakce dorazily také Ondřejovy fotky, na kterých se stylizuje do ženy. To hudebníka utvrdilo v tom, že citlivé informace od soudu zveřejnila sama Taťána. „Mimochodem jasný důkaz, odkud vítr vane, protože jsme jimi disponovali pouze my dva,” nechal se Brzobohatý slyšet.

„Tak z církevního soudu pro to nemá nikdo důvod. Vzhledem k dehonestujícímu obsahu žaloby bych byl úplný blázen, kdybych to udělal já. Pokud by to byl jeden z našich právníků, tak můžou rovnou oba vrátit diplom, a zbývá tedy už jen jediný člověk – Taťána. Upřímně, tohle zjištění mi přijde nejděsivější na tom všem,” kroutil ještě hlavou hudebník.

Nemám s tím nic společného!

Taťána Kuchařová se však rozhodla bránit a na svém Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém tvrdí, že ona nikomu žádné citlivé informace neposkytla. „Ještě nikdy jsem nikoho veřejně nepoškodila a Ondřej není výjimkou,” napsala modelka, která od rozvodu několikrát v rozhovorech kydala špínu na exmanžela. „S tímto bulvárním zveřejněním nemám nic společného. Naopak jsem mediálně během rozvodu ani po něm nikdy nic nezveřejnila a tím ho celou dobu chránila. Kdybych mu chtěla ublížit, už jsem to mohla dávno udělat,” dodala ještě s tím, že jediný, kdo podle ní rozebírá detaily žaloby, je právě Ondřej.