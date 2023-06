Pomeje se kaje za potupu, Jirešová si stojí za svým: I Kuchařová má své zastánce

Zdroj: Profimedia

Rozvodová válka Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého nemá konce. Celou vyostřenou situaci ještě zhoršil fakt, že deník Blesk otiskl část žaloby, kterou modelka podala k církevnímu soudu. Brzobohatý následně poskytl velmi otevřený rozhovor, ve kterém přiznal svou zálibu v drag queen. Upřímností si získal na svou stranu celou řadu celebrit i širokou veřejnost. Najdou se ovšem i tací, kteří vyjadřují podporu modelce.

Názor na rozvod Kuchařové a Brzobohatého má snad už každý. Zatímco za muzikantem stojí celá armáda celebrit a sdílí své fotografie, kde i oni jsou převlečeni za muže či ženu, Kuchařová má podporovatelů zdánlivě málo.

Podpora herečky a europoslance

Modelka se po skandálním odhalení přesunula do ciziny. Nyní údajně tráví čas v Itálii, kde je pracovně. I v pracovním tempu si jistě najde chvíli na to, aby se podívala na své sociální sítě. Konec konců tam informuje o každém svém novém rozhovoru i stanovisku právníků. Někdejší Miss World tak mohlo potěšit, že i ona se konečně dočkala svých veřejných podporovatelů. Mezi prvními se jí zastal europoslanec Tomáš Zdechovský. “Věci ohledně rozvodu Taťány a Ondřeje jsou jejich soukromou věcí a je nám všem potom kulové. Nicméně si dovolím dát sem na Twitter reakci Taťány Kuchařové, protože je dobře, aby tady zazněla v tom celostátním hejtu na její osobu. V tomto jí věřím. Rozvod není nikdy hezký. Bohužel,” uvedl.

Mezi komentáři na Instagramu se objevila podpora od herečky Ivany Jirešové. “Já nevím, jak to bylo, ale to, co píše Taťána a jak to napsala, mi dává smysl. Je to inteligentní žena a napsala to velmi chytře. Spousta věcí je ve skutečnosti jinak, než na první pohled vypadají,” dodala herečka pro Kafe.cz k podpoře Kuchařové.

Změna názoru a klub vyloučených

Za hudebníka se postavila jako jedna z prvních i DJka Andrea Pomeje. Po pár dnech ovšem vzala zpátečku. „Jaký paradox, mít církevní svazek a přitom být duchovně tak nízko!“ stálo v původním komentáři Pomeje. Nyní už tento komentář pod příspěvkem Brzobohatého nenajdete. „Důvod byl absolutně prostý. Bylo to tam asi den, mělo to hodně set lajků, ale mně došla jedna věc: nejsem v pozici, abych mohla soudit. Komentář měl být jen na podporu Ondry. Automaticky jsem odsoudila Taťánu Kuchařovou, ale když jsem o tom přemýšlela, nebylo mi z toho dobře. Uvědomila jsem si, jak bylo mně v rámci mého vlastního lynče, který byl v mém případě určitě nezasloužený. To se pak spousta lidí dostane na jednu stranu bez toho, aby měla dostatek informací,“ řekla DJka pro eXtra.cz