Nafotil nahé snímky s bratrem! Ex Kuchařové nikdy nebyl svatoušek

Zdroj: Profimedia

V životě Taťány Kuchařové se objevilo několik mužů, kteří si dokázali získat její srdce. A i když láska nakonec neměla šťastný konec, modelka se s nimi dokázala rozloučit v dobrém a stali se z nich přátelé. Tedy pochopitelně až na jejího exmanžela Ondřeje Brzobohatého. Co bylo u Taťániných expartnerů jinak, že s nimi dokáže i po rozchodu vyjít?

Jakmile se ukázalo, že manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého dospělo do svého konce, modelka kolem sebe začala plivat jed. V nejrůznějších rozhovorech Ondřeje vykreslovala v tom nejhorším světle, nazývala jej manipulátorem, chronickým lhářem i toxickým člověkem.

Zhrzená Taťána

Co přesně se mezi Taťánou a Ondřejem stalo, že mu modelka nedokáže ani po několika měsících od rozvodu přijít na jméno, vědí jen oni dva. Bezpochyby ovšem muselo jít o něco velmi bolestivého, jinak si totiž nelze vysvětlit Taťáninu nenávist vůči exmanželovi, kterou k němu podle mnohých fanoušků i známých osobností stále chová.

Jak se sám Ondřej i celá řada dalších domnívá, právě Taťána prý stojí i za zveřejněním velmi citlivé žaloby, kterou podala k církevnímu soudu ve snaze anulovat jejich církevní sňatek. V žalobě, která se dostala do redakce Blesku, se například uvádí, že se rád Ondřej oblékal do dámského oblečení, v němž po modelce údajně vyžadoval sex. Ondřej tvrzení částečně odmítá a má za to, že jde jen o další z modelčiných útoků na jeho osobu.

Poklidné rozchody

Se svými bývalými partnery přitom Taťána Kuchařová běžně vycházela. S politikem Milanem Richterem se rozešla v naprostém klidu, a dokonce si i po konci vztahu zůstali blízcí. „Zůstali jsme přátelé, víc bych to nerada komentovala,” uvedla v roce 2009 pro iDNES.

A podobně skončil i její vztah s americkým modelem Lanem Carlsonem. S tím kráska randila 4 roky a mnozí v té době už začínali spekulovat o svatbě. Pak ale přišel zničehonic rozchod. I ten byl podle všeho přátelský, Taťána amerického krasavce, který v minulosti fotil nahé snímky se svým bratrem, dokonce i dnes stále sleduje na sociálních sítích. Ondřej jí tím pádem musel ublížit víc než kdokoliv předtím…