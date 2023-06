Taťána Kuchařová zažila rozvody dva: Z toho prvního si odnesla bolestivá zranění

Zdroj: Profimedia

Pro Taťánu Kuchařovou byl rozvod s jejím manželem Ondřejem Brzobohatým nesmírně náročný a velmi těžce se s ním srovnávala. Málokdo ale ví, že nebyl jediným rozvodem, kterým si modelka v životě prošla. Už jako malá dívenka totiž vnímala jeho nástrahy a z něj pramenící problémy. A to když se své manželství rozhodli ukončit její rodiče.

Taťána Kuchařová byla v manželství s Ondřejem Brzobohatým šest let a do poslední chvíle doufala, že se jí podaří vztah zachránit. Možná se nechtěla rozvádět i proto, aby neopakovala činy svých rodičů, které v ní zanechaly hluboké rány. Jejich odloučení ještě coby malá holčička velmi špatně snášela. Před lety se o tom rozpovídala v rozhovoru pro iDNES.

V dětech to zůstává

„Samozřejmě, že mě to poznamenalo. Do šesti let se údajně nejvíc formuje osobnost dítěte a moje první roky života byly plné změn. I když jsem byla milovaná, z tohoto období jsem si nesla jistá zranění. Změna domovů, adaptace na nová prostředí a nové rodiny… V dětech tohle zůstává,” prohlásila Taťána Kuchařová, která v dětství několikrát kvůli okolnostem měnila příjmení.

„Narozená jsem jako Taťána Sklenárová, podle biologického táty ze Slovenska. Mým prvním domovem byl Hradec Králové, kde jsem měla domov i po rozvodu rodičů. Jako dítě jsem pak nějakou dobu bydlela u babičky a ve školce mě zapsali jako Potočkovou, což bylo dívčí jméno mé mamky,” vysvětlovala ještě s tím, že se příjmení Kuchařová dočkala až ve chvíli, kdy se její matka znovu provdala.

Ještě nebyl konec

Ve zmíněném rozhovoru zároveň modelka doufala, že jí příjmení Gregor Brzobohatá, které bylo jejím už čtvrtým příjmením, zůstane. To se ale z pochopitelných důvodů nestalo a po rozvodu se blonďatá kráska stala opět Kuchařovou.

Za to ostatně velmi tvrdě bojovala. Zatímco v občanském průkazu proběhla změna hladce, na Instagramu byl proces o poznání složitější. Modelka si dokonce založila zcela nový účet, aby nevystupovala pod příjmením svého exmanžela. Instagram ovšem nakonec její žádosti vyhověl a jméno na původním účtu jí dovolil změnit.