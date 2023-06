Dyková jako průkopnice vztahu se zajíčky: Které známé ženy ji následovaly?

Zdroj: Profimedia

V době, kdy začala tehdy ještě Tatiana Vilhelmová chodit s muzikantem Vojtou Dykem, bylo málo takových párů. Dlouhodobě zavedený vztahový model starší muž a mladší žena tak slavná herečka zcela otočila. Právě věkový rozdíl byl to, proč jim veřejnost nedávala příliš šancí.

Čtyřiačtyřicetiletá herečka je se svým o sedm let mladším partnerem už devět let. V roce 2013 přivítali na svět syna Aloise. O šest let později se na prvního máje v tajnosti vzali.

Posměch veřejnosti

Oblíbená česká herečka zavzpomínala na dobu, kdy se svým manželem začínala chodit. „Pořád jsem jen slyšela o svém věku. Bylo mi třicet a dokola jsem slyšela, že jsem stará! No prostě stará si nabrnkla kolouška. Opravdu jsem začala přemýšlet nad tím, že jsem asi stará a že je ode mne absolutní drzost chodit s mladším mužem," přiznala pro iDnes.cz. Toto tabu chodit s mladším mužem se postupně stalo naprosto normálním jevem v českém showbyznysu. Mezi tyto páry se řadí například Alice Bendová s partnerem, Lucie Bílá s přítelem Radkem Filipim nebo Vendula Svobodová s Josefem Pizingerem.

Bilancování

Tatiana Dyková a Vojta Dyk překonali všechny nástrahy a dlouhodobě tak patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Úspěšná herečka se tak může pyšnit tím, že zvládá kariéru, manželství i tři děti. „Vnější procedury oželím, je pro mě důležitější mít čas na svůj vnitřek. Chci si probrat, co se za uplynulé dny stalo a kdo mi co řekl. Vím, že to tak potřebuji všechno zpracovávat a ukládat si,“ prozradila recept na spokojený život.

Vše ovšem není tak růžové jak na první pohled vypadá. Po čtyřicítce nastupují u Tatiany určité změny. „Jako kdybych s úspěchem dojela do cíle jedné cesty. Teď jsem v depu a rozhoduji se, po jakých kolejích se vydám. Cítím, že je důležité věnovat se sama sobě. Je těžké si o tom povídat, ale zároveň mám pocit, že stačí naznačit a ženy vědí, co tím myslím …,“dodala tajemně.