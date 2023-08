Úpadek Tori Spelling: Ze sídla za 245 milionů dolarů k životu v přívěsu

Zdroj: Profimedia

Tori Spelling se od života hollywoodské hvězdy s mnohamilionovými příjmy dostala na samé dno. Pětinásobná maminka utratila stovky milionů dolarů a nyní má problém sehnat vůbec přístřešek nad hlavu pro sebe a své potomky.

Beverly Hills 90210 byl jedním z nejpopulárnějších seriálů devadesátých let. Podle webu Page Six žije Tori Spelling, jedna z hlavních hrdinek a dcera režiséra, v levných motelech a na parkovišti přívěsů.

Zdroj mimo jiné tvrdí, že se rodina ocitla na mizině kvůli nekontrolovatelným výdajům. Mezi ně patří například pobytu v drahých pronajatých domech a zálibě Tori v nakupování, která je prý podobná závislosti její matky Candy Spellingové. Ta je zase známá tím, že nakupuje rozsáhlé sbírky panenek a Beanie Babies.

"Jejich účty za domácnost dosahují 100 tisíc měsíčně a jejich utrácení nemá konce. V roce 2016 měla pokoj až po strop vyskládaný krabicemi, které ani neotevřela. V koupelně bylo nacpané oblečení, na kterém byly ještě cenovky. Kromě nákupů má na kontě péči o domácí mazlíčky, pobyty v nemocnici, soukromé školy, na co si vzpomenete," popsal svědek situaci u známé herečky. Spekuluje se, že matka Spellingové se snažila najít pro svou dceru domov, zatím ale všechny odmítla.

S matkou se roky nebaví kvůli dědictví

Tori Spelling vyrůstala odmala v obrovském luxusu. Její otec, slavný hollywoodský režisér Aron Spelling, pro rodinu pořídil sídlo se 123 pokoji za 150 milionů dolarů v Holmby Hills v Kalifornii. Proto aktuální přespávání po motelech a obytných vozech je pro herečku obrovský skok v životní úrovni.

Zdroj výše zmíněnému webu ovšem tvrdí, že ne vše musí být tak, jak se na první pohled může zdát. Spellingová prý totiž potřebuje zápletky, a tak vymýšlí dramata v naději, že získá další smlouvu s televizní reality show. A podle zasvěceného informátora Page Six to není poprvé, co to udělala.

Spellingová si už v roce 2013 měla vymyslet zápletku, že její tehdejší manžel měl poměr s 28letou ženou jménem Emily Goodhandová. Tvrzení, že příběh byl vymyšlený, bylo tehdy široce medializováno a Spellingová a McDermott využili epizodu svého pořadu Tori & Dean: Cabin Fever, kde opakovali, že Goodhandová skutečně existuje, ačkoli nikdy nepředložili žádný důkaz či snímek milenky. "Všechno, co vidíte, zinscenovala ona. Ona neexistuje. Udělali to kvůli reklamě. Ti dva neustále klamou média. Zkonstruují si každý příběh. Všechno je lež. Nic z toho není realita. Tori si myslí, že vyprávění o chudé bohaté holčičce je dobrá zápletka. Myslí si, že je stejně talentovaná a vynalézavá jako její otec," tvrdí dále zdroj.

Když v roce 2006 zemřel otec Spellingové, odkázal svým dvěma dětem, Tori a jejímu mladšímu bratrovi Randymu, každému 800 000 dolarů. Většinu majetku ve výši 600 milionů amerických dolarů pak tvůrce seriálu Melrose Place odkázal své manželce. Následovaly roky veřejných sporů mezi jeho dcerou a manželkou, kdy se dvojice vzájemně napadala.

Instagram Tori rozhodně nepůsobí, že by trpěla nouzí