Týdenní horoskop pro všechna znamení: Co přinese začátek podzimu?

Zdroj: Profimedia

Další zářijový týden přinese velké změny. Jednotlivá znamení se dočkají trápení i radosti. Co si hvězdy připravily právě pro vás? Podívejte se, na co si dát pozor!

Beran

Dejte si pozor na vztahy! V první části týdne očekávejte turbulence v osobním životě, nepouštějte se do zbytečných hádek, nechte věci uzrát minimálně do konce týdne. Zároveň se nevracejte k minulým rozhodnutím, i když vás to bude lákat, nenechte se zpochybnit.

Býk

Začátkem týdne vás překvapí ochlazení vztahů s příbuznými. Nenechte si mluvit do výchovy dětí ani do osobního života. Nebojte se ozvat se a říct co vám vadí. Možná budete překvapeni, jak se váš život začne měnit k lepšímu.

Blíženci

Vaše okolí vás neustále obviňuje z toho, že jste dramatičtí. Nenechte se unášet emocemi, dopřejte si prostor. Nebuďte sobečtí a vžijte se do druhého. Nezapomeňte na to, že správné načasování je klíč k úspěchu. Nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny.

Rak

Je na čase udělat si v životě pořádek. Vrhněte se do uklízení bytu i vašich myšlenek. Nevyhýbejte se problémům, vyřešte je. Sepište si seznam a jeden po druhém je odškrtávejte. Uvidíte, jak se vše vyjasní.

Lev

Na vše si dejte čas. Zbrklé kroky vás mohou dostat do velkých problémů. Obrňte se velkou trpělivostí, která vám přinese zasloužený úspěch. Nebojte se se svými pocity svěřit někomu blízkému.

Panna

Dejte si pozor na své finance, zvažte nové investice a poupravte svůj domácí rozpočet. Otevřete oči a dívejte se kolem sebe, možná narazíte na někoho, kvůli komu začnete více myslet na budoucnost. Dopřejte si také digitální detox, příliš mnoho informací vám ubírá energii.

Váhy

Po náročném víkendu si dopřejte pomalejší rozjezd do pracovního tempa. Dejte si pozor na rušivé vlivy, které vás mohou tento týden zasáhnout. Zároveň buďte ostražití, otevírají se vám nové možnosti, které mohou zcela změnit váš život. Na nic nespěchejte, Merkur má pro vás nachystané správné načasování.

Štír

Vraťte se zpátky nohama na zem. Dlouho jste se nechali unášet, nezapomeňte ovšem na rozum. Věnujte se dostatečně odpočinku, který vám uleví od velkého pracovního napětí. Ve svém volnu nezapomínejte na rodinu a přátelé.

Střelec

Dejte si pozor na ostatní kolegy. Nezapomínejte sdílet vzájemné informace a pracovat na všem společně. Sólo kroky se vám nemusí vyplatit. Na konci týdne si dopřejte chvíli pro sebe, vhodné aktivity pro víkend jsou: tenis, kosmetika a plavání.

Kozoroh

Nastává ideální čas na to zpomalit. Život vám protéká mezi prsty a vy nestíháte vnímat krásy běžného dne. Dopřejte si sklenici vína u oblíbené knihy nebo vyrazte s partnerem do kina.

Vodnář

Váš osobní život čeká opravdová změna. Nemusíte dělat ovšem razantní kroky vy, štěstí si vás najde. V euforii z osobního života ovšem nezapomínejte na svou práci. Ke konci týdne vás v ní mohou překvapit menší problémy.

Ryby

Nenechte se ovlivnit špatným začátkem týdne. Vaše intenzivní pocity odejdou a nic nebude tak horké jak vypadá. Nebraňte se navázání nového vztahu, možná by vám neškodilo upustit od velkého pracovního tempa a soustředit se více na osobní život.

Zdroj: Astro style, Astrology, Vice