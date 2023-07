Urbánková o krutém konci Grossmanna: Spatřila jsem kostru potaženou kůží

Zdroj: Profimedia

Neodmyslitelná druhá polovička legendárního dua Šimek-Grossmann neměla o ženy nikdy nouzi. I když nebyl Jiří žádný fešák, byl to gentleman, který přesně věděl, jak ženy okouzlit. Přesto, že zemřel velmi mladý, uměl si život užívat. Snažil se o to do posledních chvil, proto přede všemi svou nemoc tajil.

Jiří Grossmann se poprvé o své nemoci dozvěděl už na vojně. Dokonce byl kvůli ní propuštěn do civilu, aby se mohl léčit. To se povedlo a vypadalo to, že mladý umělec se vyléčí. Když mu ale bylo osmadvacet let, nemoc se ozvala znovu a tentokrát intenzivněji. Jeho pobyty v nemocnici byly častější a delší, věděl tedy, že se blíží jeho konec.

Začalo to být znát i na jeho tvorbě. Nejvíce to můžeme pocítit v písni Závidím, kterou napsal pro Naďu Urbánkovou.

„Všichni si mysleli, že je mezi námi erotický vztah, ale nebyla to pravda. Bylo mezi námi nějaké zvláštní pnutí, ale vždy jsme zůstali jen kamarády. Nikdy nás ani nenapadlo si spolu něco začít. Jirka pro mě složil nejkrásnější písničky, jaké jsem kdy měla, a já jsem mu za ně byla neuvěřitelně vděčná,“ zavzpomínala Urbánková pro Blesk.

Před ostatními tajil svou nemoc, nechtěl lítost

I před ostatními ženami a blízkými svou nemoc tajil. Nestál o to, aby ho lidé litovali. Ještě měsíc před svou smrtí vystupoval v divadle. Z jeviště ho převezli rovnou do nemocnice, kde zemřel.

„Lékaři ho opíchali injekcemi a přivezli ho do divadla. Spatřila jsem kostru potaženou kůží. Obložili jsme ho polštáři a odvezli ho na jeviště. Jak my herci, tak i diváci věděli, že to je představení pro něj. Jirka se chtěl evidentně rozloučit. Bylo to příšerně smutné. Jirka zemřel krátce nato,“ svěřila před lety smutné tajemství zpěvačka, která do něj byla zakoukaná.

S Urbánkovou tedy Grossmann nic neměl, ale ostatní zpěvačky a herečky se před ním musely mít na pozoru. Bohužel pochopení pro jeho životní styl neměla manželka Jana Kubelková, se kterou se seznámil na vojně. Dělali oba konkurz do vojenského divadelního souboru. Oba se do souboru dostali a tam se do sebe i zamilovali.

Posledního dubna roku 1964 se vzali. Tenkrát se ještě musel Grossmann ženit ve vojenské uniformě. Na svatbě chyběla hercova maminka, která těžce nesla nejen Janu, ale i ostatní ženy, které se vyskytovaly v Jiřího životě. Žádná totiž pro něj nebyla dle jejího soudu dost dobrá.

Po rozvodu zůstal s bývalou manželkou dobrý kamarád

Manželství Jirky a Jany však vydrželo jen čtyři roky, než se rozvedli. Jana chtěla seriózní vztah a děti, Grossmann však děti mít vzhledem ke své diagnóze nechtěl mít. Nedoporučovali mu je ani lékaři. Jana však o manželově nemoci neměla tušení, když mu bylo zle, tvrdil, že má angínu, nebo mononukleózu. Tenkrát se o rakovině zkrátka nemluvilo.

"Donášely se ke mně různé zvěsti, ale provažovala jsem je za drby," řekla Jana v rozhovoru pro iDnes.

I přesto, že manželství nevydrželo, zůstali přáteli. O exmanželově nemoci se tak dozvěděla krátce po rozvodu. Tenkrát jí to řekl její otec, který byl lékařem. Janu to strašně naštvalo a s Grossmannem se pohádala.

"Strašně mě to rozzlobilo. Jirka mi pak přiznal, že mě chtěl ušetřit starostí. Důvodem, proč mi to neřekl, bylo, abych se s ním nerozvedla kvůli nemoci nebo abych s ním naopak nezůstávala ze soucitu," zavzpomínala na něj Jana, která ho nikdy nepřestala mít ráda.