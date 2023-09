Noid po Eličsce pokukoval ještě když byl ženatý. Pak se jí drze zeptal

Zdroj: Profimedia

Václav Noid Bárta přišel do oblíbené talk show společně s manželkou Eliškou na pozvání moderátora pořadu Honzy Dědka. Prozradil, proč seknul s řemeslem, a dokonce s partnerkou promluvili o tom, jak se setkali, když ale oba dva byli ještě zadaní.

Velmi překvapivou informací zaskočil Noid své věrné fanoušky. Oznámil totiž, že už dál nechce pokračovat ve své muziálové kariéře: „Po dvaceti letech pomalu s muzikály končím. Poslední, co mi zbývá, je Jesus Christ Superstar, kterého se jen tak nevzdám. Ale nic jiného už nastudovávat nechci. V nejlepším se má přestat a já nechci hrát dědečky, kteří někde drží flašku.“ Úplně se zpěvem samozřejmě ale nekončí, s fanoušky se dál chce potkávat na koncertech.

Skončí Noid s vystupováním?

Jeho největším koncertem tohoto roku bude s Orchestrem Karla Vlacha 13. prosince v Kongresovém centru. „Hraju s nimi moc rád a hrozně mě to baví. Bude to hezký zážitek, bude to naše druhé gala. Po tom prvním na jaře byli lidi nadšení. Snažíme se orchestr zmodernizovat, aby to nebyl ten, který znáte z Televarieté,“ vypráví nadšeně Noid a dodává, že hrají současnější písničky nebo starší hity v modernějších aranžích.

Byl drzý, ale vyplatilo se mu to

Zamilovaný páreček také u Dědka prozradil, jak se poznali. „Jako devatenáctiletá jsem nastoupila do Karlína jako baletka. Byla jsem mladá tanečnice po škole, Karlín byl pro mě neuvěřitelný svět…,“ velebila svou tehdejší práci Eliška. Přísedící manžel ihned kvitoval nesmírnou krásu své současné partnerky: „Okamžitě jsem si jí všiml. Bylo to na Aidě. Šla tam přehlídku v krásných šatech, okamžitě jsem se do ní zakoukal. Akorát že jsem byl ještě poprvé ženatý, pak ještě podruhé ženatý…,“ popisuje Noid jejich příběh, než se tihle dva konečně potkali u oltáře.

Dopadlo to nakonec šťastně, i když to nějaký čas trvalo. Bárta, který se podruhé rozvedl a znovu se s Eliškou potkali v divadle. Neváhal a zeptal se jí, jestli až se rozejde i ona, jestli s ním půjde na rande. Odpověď, která přišla, asi nečekal. „Řekla mi, že je čerstvě rozešlá, šli jsme na rande a od té doby jsme spolu,“ popisuje klíčový okamžik Noid, zatímco se zamilovaně dívá na svou třetí ženu.

