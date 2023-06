Otřesné chvíle Venduly Pizingerové: Po smrti manžela se bála, že jí vezmou syna

Zdroj: Herminapress

Vendula Pizingerová si užívá života plnými doušky. Je milující matkou i manželkou, rozdává úsměvy na všechny strany a na sociálních sítích baví své fanoušky. Její život ale rozhodně nebyl vždy růžový. Naopak. Po smrti manžela se zhroutil jako domeček z karet. Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje přiznala, že pro ni zmíněné období bylo natolik traumatizující, že si část z něj vůbec nepamatuje.

Při pohledu na Vendulu Pizingerovou by nikoho ani nenapadlo, čím vším si v životě musela projít. Ředitelka Kapky naděje a v posledních letech také influencerka na sociálních sítích i ve společnosti září úsměvem a šíří kolem sebe radost. Byly ale časy, kdy si sáhla na úplné dno a od osudu dostávala jednu krutou ránu za druhou. Přišla o dceru, kterou jí vzala leukémie, a o několik let později také o manžela. Slavný hudební skladatel Karel Svoboda trpěl depresemi a nakonec si sám sáhl na život.

Jako stroj

Když Vendula Pizingerová přišla o manžela, její život se naprosto zhroutil. Musela ale dále fungovat kvůli jejich synovi Jakubovi, a tak neměla ani pořádně čas truchlit. „Některé situace si vůbec nevybavuju, mám je v mlze, fungovala jsem jako stroj, brečet jsem například začala až tři roky poté, co Karel zemřel. Byla to šílená doba, dneska těžko pochopitelná,” uvedla v rozhovoru pro iDNES.

Přestože se snažila ze všech sil, nakonec všechno dospělo do bodu, kdy se bála, že kromě manžela a dcery přijde také o syna. „Četla jsem třeba články, že Kuba je pořád s chůvou, a že když si ho beru, brečí a nechce ke mně. To se psalo pořád dokola, takže už jsem tomu byla ochotná i věřit,” vysvětlila s tím, že se nakonec se synem odstěhovala z domu v Jevanech ke kamarádce. A právě tam se už pomalu začal psát její další osud.

Přátelství skončilo

Synem její kamarádky Simony je totiž Josef Pizinger, nynější manžel Venduly. A i když by ji tenkrát ani nenapadlo, že jednou skončí spolu, život tomu chtěl jinak. Kamarádka z toho ale zpočátku radost vůbec neměla. „No, neplánovala jsem to! Když jsme s Josefem začali chodit, Simona se asi rok se mnou vůbec nebavila. A já se jí ani nedivím, určitě se bála, že se nedočká vnoučat,” vypráví Vendula Pizingerová. Její přítelkyně se ale nakonec vnoučete přece jen dočkala. Vendule a jejímu o 16 let mladšímu manželovi se totiž v roce 2020 narodil syn Pepíček.