Může tento vztah vůbec vydržet? Mlejnková a Biasiol žijí jak na horské dráze

Zdroj: Profimedia

Influencerka Veronica Biasiol ještě teď žehlí svou nevěru. Poté co přiznala desitiměsíční poměr je vztah s pokerovou hráčkou na spadnutí. Veřejné hádky a scény na různých společenských akcích k nim už zkrátka patří. Na Instagramu se ovšem snaží držet image dokonalého páru. Otázkou tedy zůstává, kdo jim tento postoj ještě věří.

Obě dvě ženy se netají tím, že jsou velmi výbušné. Konec konců o povaze Mlejnkové se přesdvědčili diváci letošního Survivoru. Tam ji fakt, že neudržela své emoce na uzdě stál místo na ostrově. Další výstup předvedla na chorvatském Zrče, kde potkala exmilenku Alici své partnerky.

Terč posměchu

Kauzu populárního lesbického páru rozhrábl i influencer a vítěz reality show Like House Tadeáš Kuběnka. Ten se netají tím, že se s Alicí, která měla poměr s Biasiol přátelí a ví tak i ty největší detaily tohoto románku. „Veronica ji deset měsíců tahala za nos, tvrdila jí, že se s Bárou rozejde,“ řekl Tadeáš na obranu Alice. Biasiol se snaží hajít tím, že Kuběnka i Alice chcou díky ní jen více sledujících. „S Bárou spolu bydlíme skoro dva roky. Tahle osoba vždy věděla v jaké je pozici. Že jsem ve vztahu s Bárou, že se k Báře vždy vrátím. Já chápu, že výraz vztahová berlička jí těžce ublížil a těžce to ranilo její ego. Není to nic, z čeho měla být překvapená. To, jak se snaží nabalit sledující mi přijde zoufalé.“

Zahání krizi?

Jak to tak bývá, mnohdy lidé v těžkých životních situacích hledají něco, co by jim pomohlo znovu se nastartovat. Většinou se jedná o změnu účesu, bydlení atd. S nejednou takovou změnou přišla nyní i Biasiol. Ta se fanouškům na svém Instagramu pochlubila změnou image. Influencerka se rozhodla pro zašpičatění dvou spodních zubů. Na ty si dala ještě kov stříbrné barvy a kamínky. Mimo to se pochlubila také novým koníčkem. Zamilovala se do mixování písníček a to až tak moc, že uvažuje o profesionální kariéře DJky. „Začátky jsou jen jedny. Po dospívání, škole a v normálním fungování v práci se už málokdy dostanete k učení něčeho úplně nového. Miluju ten pocit nevědět a objevovat, když se mi to kope, nebo naopak každý přechod, který se mi povede. Ta nová energie a vibe, který mi hraní dává,“ připsala ke svému příspěvku na Instagramu.