Vařeková prozradila, co dělala s Nedvědem po telefonu, pak skončila bez muže

Zdroj: Profimedia

O jedné z nejkrásnějších českých topmodelek není už dlouhá léta slyšet. Po rozvodu s hokejistou Petrem Nedvědem se stáhla do ústraní a věnuje se charitativní činnosti v Africe. Proč to jednomu z nejpohlednějších párů českého showbyznysu neklapalo?

Když se hvězdný pár Veronika Vařeková a Petr Nedvěd po devíti měsících manželství rozvedli, hokejista si začal užívat života svobodného mládence a střídat milenky, než zakotvil u mladé modelky Nicole, se kterou má dceru Naomi. Zato topmodelka se odmlčela a stáhla z veřejného života.

Vztah s hokejistou ji poučil a nevzpomíná na něj zrovna dobrém. Petra si brala v té největší zamilovanosti a nedokázala si pořádně představit, co život hokejové manželky znamená. Sama měla rozjetou kariéru v New Yorku a odmítala se s Nedvědem stěhovat po světě.

Manželství s Nedvědem nefungovalo ani rok

„Manželství fungovalo devět měsíců v roce po telefonu, viděli jsme se jenom v létě. Veronika říkala: Chci mít doma chlapa, rok jsem za tebou lítala do Prahy, teď jsi zase ve Phoenixu, to nemá smysl. Bylo to trápení, muselo to tak dopadnout,“ prozradil Nedvěd pro časopis Reflex.

Pár se roku 2006 rozvedl a Nedvěd se vrhl do víru krásek na jednu noc. Vařeková se stáhla do ústraní a na rozdíl od svých kolegyň i zanedbává sociální sítě, Instagram má zamčený. Nejspíš to bude tím, že se modelingu již téměř nevěnuje a svůj život zasvětila charitě. Ne ale té pro děti, sama ani žádné nemá, zato zarytě chrání životní prostředí a zvířata.

Modelka aktivně podporuje charitu v Africe

„Modelingu už se nevěnuji, když něco nafotím, je to většinou spojené s mými aktivitami v Africe. Všechno má svůj čas a moment, mně to přestalo dávat smysl. Když se najde nějaká nabídka, která je zajímavá a dá se spojit s tím, co dělám, neodmítám to. Ale není to už můj hnací motor,“ prozradila topmodelka, když se před lety naposledy objevila na Karlovarském filmovém festivalu.

Jinak kráska o pozornost nestojí. Žije si svým životem, večírky nevyhledává a z českých topmodelek se přátelí tak maximálně s Terezou Maxovou, kterou prý vždy ráda vidí. Jinak se jí po světě showbyznysu vůbec nestýská.