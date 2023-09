Žilková je z rozchodu Hanychové zklamaná: Soukup byl podle ní ideální zeťák

Zdroj: Profimedia

Rozchod Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa zasáhl nejen samotnou dvojici, ale také matku influencerky, Veroniku Žilkovou. Herečka vztahu od samého začátku fandila a mediální magnáta rychle přijala do rodiny. Žilková opěvovala Soukupovu pracovitost a viděla v něm skvělý mužský vzor pro vnuka Kryšpína.

O rozchodu Agáta Hanychové a Jaromíra Soukupa si poslední dobou cvrlikali i vrabci na střeše. Influencerka se proto minulý víkend rozhodla jíž s pravdou ven a přiznala, že už s mediální magnátem netvoří pár.

Hrdličky spolu prožili něco málo před rok a vypadalo to na idylku. Po téměř dva měsíce trvající dovolené ve Španělsku se ale hvězdného páru navždy rozešly. To evidentně nepotěšilo Veroniku Žilkovou, která se k situaci odmítá vyjadřovat.

"Ne, ne, ne, na shledanou," odbyla naštvaným tónem redaktorku webu TN.cz. Během svého cvičení na Instagramu se pak k citlivému tématu vrátila. "Jestli si myslíte, že budu něco komentovat, tak nebudu, budu cvičit," řekla vytočeně svým sledujícím. Žilková totiž doufala, že Soukup bude pro její dceru konečně tím pravým a o to více je ze rozchodu zklamaná.

Všichni Agátu využívali

Veronika Žilková si Jaromíra Soukupa ihned oblíbila. "Nebudu komentovat Agátu, ale z pana Soukupa jsem unesená. Třeba už jen to, že po nás všech umyl nádobí. Já jsem to ještě u žádného svého manžela nezažila. Nikdy žádný chlap u mě, nebo u Agáty nádobí nemyl. Ředitel televize se zvedl a šel mýt nádobí, my jsme s Agátou obě dvě upadly, takže já tomu vztahu strašně fandím, protože si myslím, že má dobrý srdce," opěvovala ještě loni herečka svého potenciální zeťáka v rozhovoru pro Blesk.

"Já jsem zatím znala všechny partnery Agáty tak, že ji využívali, nebo z ní profitovali. Tento pán nemá zapotřebí, aby na ní mediálně profitoval. Vlastně jim strašně držím palce, oba jsou extravagantní, nekonvenční a oba dva jsou takoví pankáči, což miluju, takže bych byla strašně ráda, kdyby jim to nějaký čas fungovalo. Musím říct, že jako matka jsem nadšená," dodala Žilková.

"Další důvod, proč trošku nadržuji panu Soukupovi, je, že Kryšpín, který se cítí jako ochránce své matky, zatím se všemi partnery své matky měl problém, protože tu mámu nechtěl dát. Když se objevil pan Soukup a hrál dvě hodiny s Kryšpínem ping-pong, tak pak přišel za mámou do kuchyně a řekl: 'Mami, všimla sis, že je podobnej Jamesi Bondovi?' Začal ho prostě brát, takže druhý pozitivní bod, držme jim palce," věřila matka Agáty Hanychové, že tentokrát už to klapne. Bohužel ale nakonec vztah její dceři vydržel pouze rok a dva měsíce.

Žilková nechce o rozchodu své dcery Agáty ani slyšet