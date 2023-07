Žilková stále mlží o novém vztahu: Otevře se po rozvodu nové lásce?

Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Veronika Žilková to má ve svém osobním životě pořádně divoké. Už je to více než rok, co od ní odešel její teď už exmanžel Martin Stropnický. Oblíbená herečka se velmi brzy po rozchodu s diplomatem začala objevovat po boku hudebníka Josefa Holomáče. Fanoušci začali Žilkové přát štěstí k novému vztahu, ta ovšem chození s rockerem zásadně odmítá doposud.

Kdekoliv se Žilková s Holomáčem objevili, zářili štěstím a neskrývali ani letmé doteky. Hudebník chodil podpořit herečku na její premiéry, dal jí dokonce i polibek pod rozkvetlou třešní na prvního máje.

Morální zásasy

Jak to tak vypadá, za vším stojí morální zásady Žilkové. „S nikým nechodím, protože jsem stále vdaná. Takže než skončí mé soudy, nemám a nebudu mít žádného partnera,“ řekla Veronika Žilková na začátku června Blesku. „V tomhle jsem opravdu velmi přísná, abych nedělala to samé, co dělá někdo jiný,“ rýpla si do svého bývalého partnera Martina Stropnického. Herec a diplomat si začal poměr s mladou konzulární referentkou Markétou Horňákovou. Vztah se svou podřízenou začal mít v době, kdy působil jako velvyslanec ČR v Izraeli. Tato nevěra měla být i důvodem rozpadu manželství.

Holomáč tak dostal od Žilkové prozatimní nálepku nejlepší kamarád. „Pepa není můj přítel, to vymysleli novináři. On je můj nejlepší přítel na světě a to je nejvíce. Přátelství je mnohdy více než láska,“ řekla herečka pro Expres po premiéře divadelní hry Diktátor. To, že je tento jejich přátelský stav dočasný naznačuje fakt, že Žilková přiznala strach. „Já se lásky bojím. V nejbližších dnech mě čekají nějaké soudy, a tak myslím, že letošní rok prožiji v soudech. Já se lásky bojím a věřím na kamarádství,“ pronesla před rozvodem se svým exmanželem Stropnickým.

Rozvodové tornádo

Rozvodový soud Žilkové nebylo to jediné, co jí a bývalému basákovi skupiny Argema stálo v cestě ke štěstí. I Josef byl v době jejich seznámení stále ženatý. Rozvod nakonec dotáhnul do zdárného konce dříve než jednašedesátiletá hvězda českých komedií. „Pepa je už rozvedený. Řekla jsem mu, že je první ve frontě ctitelů. Tak uvidíme,“ prozradila sympatická herečka pro pořad ShowTime. I ta už je nyní rozvedená. „Měli jsme připravenou dohodu, kterou jsem iniciovala já. Zaprvé nemám peníze na právnické zastupování, zadruhé mě to celé traumatizuje. Kordulka navíc brzy oslaví osmnácté narozeniny, a pokud bych soud neukončila a neustoupila návrhům, mohla by tu stát proti svému otci. Její tatínek se rozhodl investovat do nové partnerky a nové rodiny a nových dětí,“ řekla Žilková bezprostředně po rozvodu pro CNN Prima News.

Na začátku letních prázdnin přidala Veronika s Josefem nový příspěvek na Instagram. Z fotografie je zřejmé, že se herečka k rockerovi letmo tulí. Fanouškům a sledujícím popřáli hezký prázdninový letní večer. Zda už tyto chvíle trávili jako oficiální pár, ví jen oni samotní. V cestě k lásce už jim nic nestojí.