Stropnický s mladou milenkou v Praze: Ruka šmátralka si nedala pokoj!

Veronika Žilková a Martin Stropnický se setkali v soudní síni, kde podepsali dohodu a jejich manželství tak bude konečně oficiálně rozvedeno. Herečka naznačila, že velvyslanec nejspíš hodlá se svou mladou milenkou Markétou Horňákovou založit rodinu. S tou momentálně tráví čas v Praze.

Od rozchodu Veroniky Žilkové a Martina Stropnického uběhl už rok a půl, jejich rozvod se ale táhl, a to hlavně kvůli výživném na dceru Kordulu, na kterém se dvojice nedokázala shodnout. Herečka i dosluhující velvyslanec se nakonec rozhodli věc dále neprotahovat a podepsali dohodu na zídce u justičního paláce.

"Bylo příznačné, že naši dohodu o výživném a rozvodu jsme podepisovali na plotě justičního paláce. A to už jsem si vyfotila, protože jsem se musela smát nahlas," okomentovala Žilková absurdní situaci pro pořad ShowTime s tím, že to byla ona, kdo na dohodu přistoupil. "Měli jsme připravenou dohodu, kterou jsem iniciovala já, protože zaprvé nemám peníze na právníky a zadruhé mě to vnitřně stále traumatizuje," vysvětlila herečka a dodala, že podpis pro ni ani pro dceru Kordulu rozhodně nebyl výhodný. "Pro pana Stropnického ano, pro mě a Kordulku ne!"

Žilková dále sdělila, že by ji vůbec nepřekvapilo, kdyby si Stropnický na stará kolena se svou milenkou pořídil ještě další potomky. "Tatínek se tu svou rozhodl investovat do nové partnerky, nové rodiny a nových dětí," říká zklamaná hvězda.

Její ruka se ocitla v klíně

Zatímco pro Veroniku Žilkovou je zrada od Martina Stropnického stále čerstvou záležitostí, on už hodil dvacet let manželství s herečkou za hlavu a pobyt v Čechách si náramně užíval se svou milenkou. S o třicet let mladší kolegyní z ambasády Markétou Horňákovou nejprve tokal v jedné pražské kavárně a poté spolu zamířili do jeho holešovického bytu.

"Seděli spolu jako dvě hrdličky v kavárně na Řezáčově náměstí, on si pochutnával na pivu. Jeho partnerka se k němu důvěrně tiskla, držela mu ruku na stehnu a občas zabloudila i výše," popsal Blesku jeden z přítomných hostů, který velvyslance poznal. "On s ní žertoval, a když se její ruka ocitla v jeho klíně, zatvářil se uličnicky jako rozjařený teenager," dodal pobaveně očitý svědek chování diplomata a jeho podřízené.

"Asi minutu po tomto gestu náklonnosti se oba zvedli a zamířili do nedalekého domu," doplnil informátor k jejich romantické schůzce. Ani Veronika Žilková ale nezůstala po rozpadu vztahu dlouho na ocet. Už delší dobu se vídá s rockerem Josefem Holomáčem, o kterém ale prohlašuje, že je pouze její kamarád a to až do doby, kdy bude oficiálně volná. To by se nyní po podepsání rozvodových papírů mohlo změnit, necháme se tedy překvapit, zda bude právě hudebník pro herečku tím pravým.

Veronika Žilková sdílela vtipnou momentku z justičního paláce, kde někdo nahlásil bombu