Žilková a Stropnický podepsali dohodu: Herečka propukla v hlasitý smích

Ačkoliv se Veronika Žilková obávala, že se rozvod s Martinem Stropnickým potáhne, nakonec bylo jejich manželství překvapivě rychle ukončeno. Herečka ale musela ustoupit ze svých požadavků a nakonec dohodu s velvyslancem podepsala na zídce před soudem.

Veronika Žilková a Martin Stropnickým se po měsících sešli v soudní síni. Ani uzavření justičního areálu kvůli evakuaci nezabránilo herečce a jejímu manželovi podepsat dohodu, díky které se může konečně spustit oficiální rozvodové řízení.

Doposud totiž byl rozvod pozastaven do doby, než se dvojice dohodne na vypořádání a výživném na nezletilou dceru Kordulu. Jak Žilková, tak Stropnický chtěli mít evidentně proces co nejdříve za sebou, a proto potřebný dokument podepsali na plotě před budovou soudu, což prý byla zásluha hlavně herečky, která svému muži ustoupila.

"Měli jsme připravenou dohodu, kterou jsem iniciovala já, protože zaprvé nemám peníze na právníky, zadruhé mě to vnitřně stále traumatizuje a zatřetí bude mít Kordulka osmnáct v září, takže kdybych ten soud neukončila a neustoupila otcovi dítěte, tak by to dítě 21. září stálo proti otci v soudní síni," okomentovala Žilková pro pořad ShowTime. Na doraz, zda byla dohoda pro herečku výhodná, odpověděla: "Pro pana Stropnického ano, pro mě a Kordulku ne."

Soud evakuovali kvůli bombě

Veronice Žilkové celá situace s podepisováním dohody na plotě před soudní síní přišla absurdní. "Bylo příznačné, že naši dohodu o výživném a rozvodu, protože já jsem přistoupila na rozvod dohodou, jsme podepisovali na plotě justičního paláce, a to už jsem si vyfotila, protože jsem se musela smát nahlas," okomentovala herečka.

Hvězdu prý hlavně trápí, jaký bude mít situace dopad na dceru Kordulu. "Je nás hodně, můžeme jí tu lásku nahradit… Tu se tatínek teď rozhodl investovat do nové partnerky, nové rodiny a nových dětí," dodala v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Soud měl proběhnout v Justičním paláci, pár minut před začátkem ale byla budova uzavřena, jelikož někdo nahlásil bombu. Žilková se pak pobaveně sdílela průběh stání s fanoušky na Instagramu. "Za pár minut jsem měla mít soud s panem Stropnickým a právě ohlásili bombu v budově a soud vyklidili. Netušila jsem, že náš rozvod je taková bomba, že kvůli tomu vyhlásí poplach," napsala ironicky.

"Soud probíhal v Justičním paláci, bomba byla nahlášena pro Prahu 4, my jsme Praha 6, takže to chtěl nahlásit asi někdo jiný a určitě ne nikdo z nás. Oni vyklidili celou budovu a vlastně je všechno zrušené. Buď tu bombu najdou, nebo to označí jako falešný poplach. Já jsem jako humor dala na svůj profil na Instagramu příspěvek, že náš rozvod je pravděpodobně taková bomba, že kvůli tomu vyklidili i Justiční palác," uzavřela Žilková.