Vincent Navrátil: Ze vztahu Soukupa a jeho sestry Hanychové byl v šoku!

Vincent Navrátil je jedním z bratrů nejslavnější influencerky Agáty Hanychové. Sourozenci prý mají velice blízké vztahy, z nového partnera své sestry, Jaromíra Soukupa, ale zprvu nebyl syn Veroniky Žilkové zrovna dvakrát nadšený. Jak se svým potenciálním švagrem vychází dnes?

Agáta Hanychová je o dvanáct let starší než její bratr Vincent Navrátil, i přes veliký věkový rozdíl si ale skvěle rozumí. Podle mladého herce se k němu jeho sestra vždy chovala velice hezky.

"Agáta byla vždycky skvělá ségra, milující, pomáhala nám ve všem. My jsme jako rodina hodně sžití a držíme při sobě v dobrém i ve zlém. Já si myslím, že se ségrou jsem měl hezký vztah vždycky," svěřil se Vincent v rozhovoru pro Extra.

Ačkoliv je Hanychová jednou z nejkontroverznějších českých celebrit, podle Navrátila žije naprosto normální život trojnásobné maminky a pozornost médií si neužívá tak, jak to možná na první pohled vypadá.

Byl to bizár

Když minulý rok představila Agáta Hanychová Jaromíra Soukupa jako svého nového partnera, šokovalo to nejen veřejnost, ale i jejího bratra Vincenta. Navrátil neměl o mediálním magnátovi a majiteli TV Barrandov zrovna nejlepší mínění a ze vztahu nebyl zrovna dvakrát nadšený. .

"Jo, byl to bizár. Něco, co mě šokovalo, a nebyl jsem schopný to nijak uchopit. Jednalo se o mou sestru, a tak jsem měl plnohodnotný právo se vyjádřit, jak jsem chtěl," přiznal Navrátil. S odstupem času ale vzal Soukupa na milost.

"My jsme si všechno s Jaromírem vyříkali a došli jsme k závěru, že on je tvrdohlavý, já jsem tvrdohlavý, tak jsme si ťukli hlavou a bylo to jako plácnutí rukou," pochlubil se herec s tím, že soužití Agáty a Jaromíra nijak blíže nesleduje a dle svých slov se "vyzónoval".

