Polívka jako terč zlatokopek? Jeho ženy loví ve slavných vodách

Charismatický herec a moderátor Vladimír Polívka nemá o přízeň žen nouzi. Po jeho boku je vždy nějaká ta krásná dáma. Už více než rok se ve společnosti ukazuje s blondýnkou Magdalénou. Pár si svoje soukromí bedlivě střeží. Polívka junior má za sebou už několik velmi emotivních vztahů. Jeden z nich proběhl například s půvabnou herečkou a účastnicí reality show Survivor Karolínou Krézlovou.

Právě snaživá herečka a zpěvačka Krézlová lovila vždy velmi úspěšné muže. Na svém randícím kontě má takové zářezy jako je sportovec Usain Bolt, nebo producent Jaro Slávik. Ani současná přítelkyně herce není žádná žabařka. Před Vladimírem randila s fotbalistou Martinem Feninem.

Zásnuby bez svatby

Čtyřiatřicetiletý Polívka už jednou před ženou poklekl. O ruku požádal právě herečku Krézlovou. Karolína byla o dva roky starší než on. Tento fakt nebránil tomu, aby se do ní syn úspěšného herce Bolka Polívky zamiloval až po uši. To, proč jejich vztah nevyšel není známo, ani jeden z aktérů se k tomu nechtěl vyjádřit. I když Karolíně nevyšla celá řada vztahů s úspěšnými, movitými muži, nevzdala se. Nyní údajně randí se spoluzakladatelem jedné z nejluxusnější sítí restaurací v Praze Ondřejem Rákosníkem. Pod jeho vedení spadají La Finestra in Cucina, Aromi či bistra a obchody La Bottega.

Ex slavného fotbalisty

Ani současná partnerka Polívky není v showbyznyse nová. Nějakou dobu se objevovala po boku fotbalisty Martina Fenina. Známý průšvihář se po řadě skandálů usadil v pražských Řeporyjích. Po boku manželky Beáty se snaží sekat latinu a být vzorným otcem pro dceru Miu. Půvabná blondýnka Magda se živí jako provozní pražské restaurace. To, jak se Vladimír a Magda seznámili zůstává tajemstvím. Jedno je ovšem jisté. Oblíbený herec seznámkám nikdy neholdoval. „Instagram nebo Facebook dnes pro většinu lidí takhle fungují. Online seznamky jsou už docela zastaralé. Dnes si stačí zařídit Instagram, to je seznamka se vším všudy, samozřejmě jako spousta dalších aplikací,“prozradil v rozhovoru pro Prima Ženy.

Silikonová Lulu

Právě z lascivního vypisování na Instagramu ho nedávno obvinila silikonová krasavice Lulu Černá, která se proslavila románkem s Karlosem Vémolou. „Začal mě sledovat loni v září. Já ho zpočátku nesledovala. Lajkoval mi občas nějaké fotky a psal, že mi to sluší. Pak mě zval na rande, například na prosecco či na masáž do hotelu. Nikam jsem s ním nešla, odradilo mě, že pije prosecco, a ne šampaňské,“ dodala rázně pro Expres. Polívka celou situaci popíral. „Dostalo se to ke mně a určitě to budu řešit. Mým istagramovým účtem disponuje hned několik lidí a existují desítky fake profilů. Řeším, kdo to napsal, a profil tímto celý restartuji a měním zabezpečení,“ dodal k údajnému vypisování se silikonovou Lulu.