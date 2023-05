Troška si kvůli své orientaci vytrpěl až dost: Ignorace od otce a vydírání!

Zdroj: Profimedia

Úspěšný režisér Zdeněk Troška to neměl v osobním životě jednoduché. Zatímco se mu dařilo natáčet jednu zábavnou komedii za druhou, v soukromí řešil problémy s těmi nejbližšími. Za neshody s rodinou stála jeho homosexuální orientace.

Tím, že je Troška homosexuál, se nikdy netajil. Tento intimní fakt svěřil své mamince už v patnácti letech. Dlouho toto Troškovo tajemství zůstalo jen u maminky, později se ukázalo proč.

Vydírání kvůli homosexualitě

Kvůli své orientaci si Troška zkusil už mnohé. V devadesátých letech ho zkoušel vydírat dokonce člen jeho pracovního týmu. „Jeden člověk za mnou tehdy přišel, že prozradí do novin, že jsem gay,“ řekl. „Vyhodil jsem ho, ať to klidně udělá. Rodina to věděla, neměl jsem s tím nikdy žádný problém,“ zavzpomínal pro iDnes.cz.

U maminky, jak to tak bývá, našel Troška pochopení. Od samého začátku ho podporovala a stála při něm. To stejné ovšem nemohl říct o svém otci. „Táta se s tím nikdy nesmířil. Nedokázal pochopit, jak se mi můžou nelíbit ženský. Když jsem si domů přivedl někdy přítele, otec odcházel pryč,“ promluvil o nelehkých vzpomínkách. „Říkal, ať mu to domů netahám,“ dodal.

I přes všechny tyto zážitky je režisér trilogie Slunce, seno… na svou homosexualitu hrdý. „Beru to jako dar. V mé duši chlapa je i část ženy.“

Single život

Zdeněk Troška má jasno i v další zásadní věci. Chce žít sám. Toto jeho rozhodnutí má dva podstatné důvody. Všechny vztahy skončily ze strany jeho partnerů a také už nyní na prahu sedmdesátky chce klid. „U mě je na prvním místě práce a s tím se někteří nemohli smířit. Žárlili na ni, neměl jsem na ně prostě čas. No a o ty, kterým to nevadilo, se nakonec postaraly kamarádky. Dva nebo tři partnery mi takhle svedly a pak je nechaly být. Ale já jsem se do vztahu nikdy nevracel,“ řekl otevřeně v rozhovoru pro Blesk.