Zkažené plastiky Versace, Cox, Ryan a Zellweger: Znetvořené tváře k nepoznání

Některé Hollywoodské herečky se bojí stárnutí až tak, že to přeženou s plastickými operacemi. Mnohdy si v konečném výsledku nejsou po zákrocích ani podobné. Veřejnost tak šokovala svým zevnějškem třeba slavná herečka Meg Ryan.

Samotná herečka dle svých slov nevěnuje spekulacím na toto téma vůbec žádnou pozornost. Za to některé celebrity začaly už otevřeně mluvit o tom, že jim jejich úpravy začaly vadit.

Příliš mnoho procedur

Nejvíce hlasitě o svých úpravách mluví hvězda seriálu Přátelé Courtney Cox. Seriálová Monica podstoupila lifting obličeje, výplně rtů, botox a mnoho dalších procedur, kterých dnes lituje. "Neuvědomila jsem si, že, sakra, ve skutečnosti vypadám opravdu divně s injekcemi a všemi těmi zákroky," tvrdí herečka. To, že to nejsou jen slova dokázala tak, že si nechala rozpustit všechny výplně. "Jsem tak přirozená, jak jen to jde. Myslím, že teď vypadám víc jako člověk, kterým jsem bývala. To nejsou vrásky – jsou to linie úsměvu. Musela jsem se naučit, že výplně nejsou můj přítel," dodala ke své změně názoru.

Zkažený život

Jednu z nejhorších zkušeností má se zkrášlovacím zákrokem bývalá modelka Linda Evangelista. Ta si prošla noční můrou poté co podstoupila neinvazivním omlazujícím zákrok coolsculpting, který jí měl pomoci k hubenější postavě. Modelce se po zákroku tělo díky alergické reakci zohavilo, tukové buňky se začaly množit a růst. Více než šest let díky tomu neopustila svůj byt. "Milovala jsem chození po přehlídkových molech. Teď se děsím jen toho, že potkám na ulici někoho známého. Nemůžu už tak dál žít, skrývat se a stydět se za sebe. Nemůžu už dál žít v této bolesti. Chci konečně nahlas promluvit. Snažila jsem se ten problém vyřešit sama, myslela jsem si, že něco dělám špatně. Dostala jsem se dokonce do stavu, kdy jsem přestala úplně jíst. Měla jsem pocit, že úplně zešílím," popsala v rozhovoru pro magazín People.

Popírání úprav

Představitelka legendární Bridget Jones Renée Zellweger musela kvůli své filmové roli přibrat 13 kilo. Nyní byste na ní jen těžko našli nějaký kilogram navíc. Herečka žije s o deset let mladším partnerem, se kterým se pochopitelně snaží držet krok. I když se spekuluje o tom, že podstoupila plastické operace, ona sama nikdy žádnou nepotvrdila. Do médií tvrdí, že za změnou jejího vzhledu stojí nízkosacharidová dieta a cvičení.

Přirovnání k muži

Slavná módní návrhářka Donatella Versace má už na první pohled nespočet plastik. Na jejím těle by těžko někdo hledal místo, kterého by se nedotkl plastický chirurg. Donatella je mnohdy kritizována za to, že to s úpravami přehnala až tak, že vypadá jako transvestita.