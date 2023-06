Hanychová zkritizovala vzhled své dcery: Decastelo se snažila situaci zachránit

Zdroj: Profimedia

Modelka a influencerka Agáta Hanychová má na svém triku celou řadu průšvihů, kterých se ve svém životě dopustila. Zatímco ale na některé z nich se v průběhu let tak nějak pozapomnělo, jiné zůstávají v živé paměti jejích obdivovatelů i odpůrců dodnes. Například ten, když se modelka negativně vyjadřovala ke vzhledu své dcery.

V polovině dubna přivítala bývalá modelka na svět svého třetího potomka dceru Rozárku. Už od narození je tak dcera Hanychové a Soukupa hvězdou sociálních sítí. Maminka, která sdílí se svými sledujícími zážitky nejen z mateřství, si několikrát na svém Instagramu nějakým tím otevřenějším komentářem pěkně naběhla.

Ranařka Agáta

Pro ostré slovo si Hanychová nejde daleko ani v rozhovorech. Pro eXtra.cz se například před lety rozpovídala o vzhledu své dcery Mii, kterou má s hercem Jakubem Prachařem. „Bohužel vypadá jako on a já doufám, že z toho ona vyroste. Protože u těch chlapů je to hezký, ale když holka vypadá jako kluk, tak to není úplně hezký, ale já doufám, že z toho vyroste,“ prozradila otevřeně. Do modelky se okamžitě pustily rozčílené maminky, které si stály za tím, že tohle se o dětech neříká. Situaci se tehdy snažila zachránit Eva Decastelo, která s Hanychovou rozhovor vedla. Hanychové pohotově řekla, že je Mia velmi rozkošná. „Rozkošná nebo zvláštní můžeš říct. To se vždycky říká o ošklivých holkách, že jsou zvláštní. Víš, ona není hezká, ona je zvláštní,“ stála si za svým bývalá modelka.

Druhá dcera

Agáta má každé dítě s jiným tatínkem. Není se tak čemu divit, že jejich vzhled je zcela odlišný. Nejvíce probíraným dítětem Hanychové je nyní dcera Rozárka, kterou má s Jaromírem Soukupem. A i Rozárka se stejně jako Mia podle mnohých více podobá tatínkovi. „Nádherné děťátko, celá tatínek,” napsala jedna sledující. „Poťouchlej výraz po tatínkovi,“ přidala se další. Jak to tak vypadá, Agáta se doma dívá na děti, které jsou kopiemi svých tatínků.