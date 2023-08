Jsem ošklivá a přejídám se. Aneta Krejčíková vystrčila na sledující zadek

Zdroj: Profimedia

Anetu Krejčíkovou znají televizní diváci především z nekonečného seriálu TV Nova Ulice jako Gabrielu Pumrovou. Posléze ji mohli vidět i v novějším a velmi úspěšném seriálu České televize Volha v roli sekretářky Květy. Herečka nedávno vyšla na veřejnost s tím, že podstoupila plastickou operaci. Aneta, která byla známá svým bujným poprsím, podstoupila jeho modelaci. Fanoušci ale nemusí smutnět, v současné době obletuje internet fotka jejího zadečku.

Obzvláště pánská část Anetiných fanoušků byla určitě velice nadšená, když kráska s bujnými křivkami ukázala v seriálu Volha své poprsí. Po jeho natočení se však herečka odhodlala ke kroku, nad kterým přemýšlela už dlouho. Jak sama přiznala, do poslední chvíle si však nebyla jistá, zda ho podstoupit. „Ještě dva dny před operací jsem si kladla otázku, jestli skutečně chci a je-li to vlastně potřeba, ale teď jsem teda nejšťastnější, že jsem šla. Je to velký rozdíl,“ svěřila se Aneta webu blesk.cz

Namísto prsou ukázala zadeček

Když se o zákroku podělila se svými sledujícími na sociálních sítích, snesla se na ni okamžitě lavina dotazů, a to hlavně od žen, které nad podobným zákrokem také uvažují. Aneta jim hned několik věcí s radostí vysvětlila: „Po týdnu, konkrétně po téhle operaci, si myslím, že už žena do nějakého sedavého zaměstnání může. Měla byste být v klidovém režimu tak měsíc určitě, já po dvou týdnech byla v cajku, jen jsem nesměla tahat děti.“ Zároveň také upřesnila, o jaký typ operace se jednalo: „Nebyla jsem na zmenšení, ale na remodelaci.“

Tak či tak, Aneta už nemá své původní „pětky“. Její fanoušci ale smutnit nemusí, krásná herečka si je vědoma i svých jiných předností, a tak se před pár dny na jejím Instagramu objevil snímek, který polahodil nejednomu oku. Aneta na něm ukázala svůj zadeček, který je ve slušivých krajkových kalhotkách. Když se ale člověk zadívá pozorněji a přečte si popisek, kterým herečka post doplnila, dojde mu, že se nejedná o žádnou rádoby erotickou fotku, ale o menstruační kalhotky.

Emočí přejídání a hejt od fanynky

„Ženy jsou cyklická stvoření. Asi i muži, ale u žen jsou ty fáze-měsíc, co měsíc víceméně jak přes kopírák. Po menstruaci jsem nastřelená, fresh, výkonná, krásná, uvolněná. V době ovulace by měla žena být zářivá a plná sex-appealu. Pak je fáze, kdy vždycky spolehlivě poznám, že za týden to přijde. Jsem netrpělivá, nasraná, ošklivá, převlíkam se asi milionstotisíckrát, než vyjdu z domu a taky nastává období emočního přejídání,“ svěřila se především ženskému publiku Aneta, která má s jedním výrobcem menstruačních kalhotek spolupráci.

Ačkoliv jsou menstruační kalhotky v posledních letech mezi ženami oblíbené, jedna z komentujících se do Anety pustila: „Dávám srdíčko za pěkné fotky a text… ale proboha zastavte někdo to placené partnerství s menstruačními kalhotkami.“ Herečka si nenechala nic líbit a v odpovědi navázala, proč tuto spolupráci má: „Je to jediná dlouhodobá spolupráce, kterou mám, poněvadž za tím stojím. Stále potkávám spoustu žen, co ještě stále používají jednorázové menstruační pomůcky a tomu zase nerozumím já,“ uzavřela diskuzi Aneta a popřála slečně hezký den.

Zdroj: blesk.cz, instagram