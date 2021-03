Nová opatření: Děti budou opět sedět doma, květiny si ale koupit můžete

Vláda přišla opět s více či méně pochopitelnými opatřeními, které nejedné rodině přidělají spoustu existenčních problémů. Od pondělí se totiž společenský a vzdělávací život v zemi opět zastaví. Děti, tentokrát i z mateřských školek a prvních i druhým tříd základních škol, zůstanou doma, zato fabriky mohou stále jet na plný plyn. Opravdu je velkovýroba důležitější než vzdělání našich dětí? Tak hlavně, že si k tomu všemu můžeme koupit kytičku!

Nad nařízením vlády zůstává rozum stát. Školy a školky se zavřely, obchody s dětským oblečením taky, ale zajít si koupit nějaký ten karafiát do květinářství stále můžete. O tom, že fabriky, kde se žádná hygienická opatření nedodržují, protože většině dělníků je jedno, jestli mají na nose respirátor, jedou naplno, škoda mluvit.

Místo toho, abychom spekulovali, i když je to většině z nás jasné, proč je otevřené či zavřené to či ono, pojďme si raději ujasnit, jakými pravidly se ode dneška na následující tři týdny máme řídit, abychom se vyhnuli mnohatisícové pokutě. Stačí přece, že na to bude dbát 5 000 vojáků a 26 000 policistů, které povolal pan Hamáček, místo toho, aby byli tam, kde je to potřeba, a to v nemocnicích.

Děti ze školek zůstanou doma

Nejprve se pojďme zaměřit na školství. Většina žáků a studentů už rok sedí doma a učí se online formou, která je víceméně k ničemu, protože mnoho rodin nemá rychlé připojení k internetu, kvalitní notebook, který se neseká a v neposlední řadě děti nikdy neudrží tolik pozornosti jako ve škole. Ono to jde totiž těžko, když vedle vás maminka klepe řízky k obědu nebo tatínek chodící v trenkách nadává na fotbalové utkání. A co teprve prvňáčci a druháci, kteří si online výuku vyzkoušeli na jaře a zjistilo se, že pro ně není vhodná? Tak ti ji budou absolvovat pro velký úspěch znovu. Doma zůstanou i děti z mateřských školek, protože tam koronavirus přece také kosí jedno dítě za druhým. Uzavírají se i dětské skupiny, speciální školy, jednoleté a dvouleté praktické školy. Výjimku mají děti zdravotníků a ostatních pracovníků kritické infrastruktury, pro které budou otevřeny třídy ve vybraných školách.

Dalším omezením, které nás čeká, je svoboda pohybu. V následujících třech týdnech se mimo svůj okres prostě nedostanete, a pokud ano, připravte si tisíc formulářů a dostatečné množství propisek. Pokud budete chtít vyjet mimo svůj okres, musíte tak činit za účelem nezbytné péče o osobu blízkou, cesty do práce, na úřad, zkoušku, pohřeb nebo pokud chcete vycestovat mimo území České republiky. Jinak se musíte prokázat čestným prohlášením či potvrzením od zaměstnavatele. Také myslete na zákaz vycházení, který platí od 21 hodin do 5. hodiny ranní. Ani vaši mazlíčci si nebudou moci vyskakovat, jejich večerní venčení se musí omezit na pouhý půlkilometr od domova.

Respirátor na každém kroku

Přejděme k rouškám a respirátorům, které vzbuzují debaty už několik dní. V každé zastavěné ploše musí lidé nosit ode dneška respirátor. Žádnou látkovou roušku ani chirurgickou roušku a to ani avizované dvě na sobě. Výjimku mají děti do 15 let, na které se vhodné respirátory nevyrábí, proto jim postačí dětská chirurgická rouška. Nově musí mít respirátor i zaměstnanci po celou dobu pracovní směny, sundat si ho může pouze ten, kdo je v kanceláři či jiné místnosti zcela sám. Je nutné také dodržovat dvoumetrové rozestupy, a to jak v zaměstnání, tak venku.

Maloobchod a služby zůstávají zavřené dál. Otevřené však budou pochopitelně potraviny, lékárny, drogerie, benzínky, výdejny zdravotnických prostředků, zverimexy, optiky, trafiky a výdejny zásilek. Proč však otevřené zůstávají takové prodejny osiv, zahrádkářských prostředků či železářství a květinářství, nad tím zůstává rozum stát. Jarní oblečení či boty svému dítěti sice nekoupíte, ale můžete si místo toho koupit třeba květináč nebo hrábě. Dobrou zprávou je, že mohou nadále fungovat i výdejní okénka.

Na ty nejlepší vtipy o koronaviru se podívejte do galerie!