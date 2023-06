Lela Ceterová prozradila detaily z plastiky pozadí: Dohnalo ji zdraví

Zdroj: Profimedia

Manželka Karlose Vémoly Lela Ceterová podstoupila další estetickou úpravu. Tentokrát se vydala do Turecka, kde ji čekala reoperace pozadí. S úpravou svého zevnějšku začala už v osmnácti letech. Nyní už sama nedovede určit, kolik přesně zákroků podstoupila.

Lela pro své úpravy volí často zahraniční destinace. Řídí se hlavně podle doporučení a recenzí daných klinik. Minulý rok v říjnu odletěla do Íránu, kde si nechala reoperovat nos.

Zpátky k přirozenosti

Slovenská Playmate začala svůj zevnějšek poupravovat k přirozenějšímu stylu. Nedávno si nechala zmenšit rty, což se u fanoušků setkalo s velmi pozitivním ohlasem. „Myslím si, že mě menší rty omladily, a zároveň mi zjemnily rysy tváře,“ uvedla influencerka na svém Instagramu. Fanoušci Lely její otevřenost velmi oceňují, naposledy jí projevili svou náklonost poté, co se pár hodin po operaci ozvala prostřednictvím svých instagramových stories. „Můžu takto vypadat po šestapůlhodinové operaci? Poprvé v životě nezvracím. Nenormální narkózy, že jsi hned fit. Je velmi dobře, že jsem vybrala Turecko. Už mám po vizitě, už také chodím a jdu si dát skvělou snídani,“ prozradila svým příznivcům.

Nechce nic podcenit

Dle jejich příspěvků z kliniky je vidět, že prostředí vypadá velmi luxusně. Samotná Lela si kliniku nemůže vynachválit. Po operaci tam bude trávit ještě dva dny, poté se přesune na hotel, kde by měla být dva týdny. Influencerka nechce operaci podcenit, má k tomu vážné důvody. „Před šesti lety jsem absolvovala operaci, při které mi zvětšili pozadí. Důvod byl takový, že jsem se necítila atraktivně. Ač jsem cvičila, tak jsem nikdy nedosáhla vysněného výsledku. Bohužel se stalo to, co jsem nepředpokládala, podcenila jsem pooperační doporučení a pokyny,“ svěřila se ve svém příspěvku na Instagramu.

Zároveň prozradila, že k reoperaci ji dohnaly zdravotní potíže. „Stala jsem se mámou a prioritou byla rodina, ne pouze můj vzhled. Přišel čas, kdy mi implantáty začaly způsobovat komplikace. Musela jsem se rychle rozhodnout a zmobilizovat,“ dodala.