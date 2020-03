Lidé, co už NEMĚLI BÝT NAŽIVU... Jejich hloupost vás zaručeně rozesměje!

Někteří lidé jako by mozek ani neměli...

Mít zdravý rozum, to je věc k nezaplacení. Možná vám sice připadá, že to není nic výjimečného, ale jistě si sami vzpomenete na mnoho situací, kdy vám někdo vyrazil dech svou "blbostí". Nemít všech pět pohromadě totiž může být pořádně velký problém. Nejenže se často ztrapníte a jste k smíchu, ale navíc jde i o život! Mrkněte do galerie, a hned vám bude jasné, o čem mluvíme.