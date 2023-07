Markéta Konvičková bojuje s doživotní nemocí: Druhé dítě lékaři vyloučili

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Markéta Konvičková bojuje už pár let s velkými zdravotními potížemi. Hvězdě pěvecké show SuperStar objevily lékaři vzácný druh nádoru na vaječníku. Svůj zdravotní stav si Markéta nechávala dlouho pro sebe.

Půvabná blondýnka zazářila v pěvecké soutěži v roce 2010. Právě v SuperStar odstartovala její kariéra a přátelství s Janem Bendigem a Monikou Bagárovou. V roce 2020 se jí narodila dcera Amálie, kterou má se svým snoubencem pilotem Reném. Na televizních obrazovkách zářila také jako moderátorka pořadu Sama doma.

Život pod dozorem

Díky nebezpečnému nádoru tráví Markéta hodně času u lékařů. Se zdravotními problémy bojuje už od pětadvaceti let. „Ovlivňuje to i plíce, ve špitálech jsem často,“ prozradila pro Extra. „Jsou to už čtyři roky, co jsem se probudila z narkózy po ‚běžné' operaci cysty na vaječníku. Já se tehdy zařekla do nebe, že jestli budu mít někdy dceru, bude se jmenovat Amálie, protože druhý den slavila svátek společně s Libuší, což byla moje prababička, která mě vychovala,“ zavzpomínala na svém Instagramu.

Do nemocnice nedochází jen na preventivní kontroly. Před nedávnem si prošla opět hospitalizací. „Není to nic tajného. V nemocnicích jsem často. Jednou jsem byla tři týdny, jindy dva týdny, pořád jezdím na nějaké kontroly a vyšetření, léčby a podobně,“ řekla otevřeně. „Třeba dvakrát ročně si jedu na dva týdny lehnout do špitálu, aby mi udělali veškerá vyšetření, abych byla pod kontrolou a pod dozorem. Už i vypadám dobře, cítím se dobře, všechno to vychytali.“

Média ve spojitosti s Konvičkovou často skloňovala slovo rakovina. Zpěvačka ovšem uvedla informace o zákeřné nemoci na pravou míru. „Znovu zdůrazňuju: neměla jsem rakovinu. Mám vzácný druh nádoru, který se jako rakovina tváří, ale není. Díkybohu. Nezabírá na to klasická léčba jako chemoterapie. Měly by na to zabírat tabletky. Takže už je budu brát doživotně. Poprvé se to objevilo na vaječníku před čtyřmi roky, teď už by to mělo být pod kontrolou.“

Zákaz druhého dítěte

Vzhledem k tomu, že zdravotní stav Markéty není plně stabilizovaný, doktoři jí doporučili aby neměla druhé dítě. „Já jsem to ale věděla, že otěhotním. Moje hlava je tak nastavená. A Amálku ve svých snech vídám už dlouho a vždycky jsem věděla, že budu mít dceru. Ale že bude tak úžasná, o tom se mi ani nesnilo,“ dodala zpěvačka k prvnímu těhotenství. Zároveň přiznala, že touží i po druhém miminku.„Lékaři tvrdí, že ne, ale já věřím na zázraky.“

Lékařům se vzácný druh nádoru nepovedlo zcela ostranit. Problémy tak mohou zasáhnout Markétu kdykoliv znovu. Kvůli léčení nádoru musela podstoupit i drsnou léčebnou metodu. Tento způsob léčení se projevil na jejím vzhledu. Po vizuální stránce se proměnila až tak moc, že ji lidé psali na internetu zlé komentáře. „Nebylo to příjemné období. Nemoc jsem tajila a musela od lidí na internetu v komentářích číst, že jsem nateklá alkoholička. To mi moc nepomáhalo na psychice,“ prozradila pro Blesk.