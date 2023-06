Největší průšvihy Martina Fenina: Pád z balkónu, hořící byt a sexuální napadení

Zdroj: Profimedia

Fotbalista Martin Fenin měl velmi slibně rozjetou kariéru. Po vydařeném Mistrovství světa v roce 2007 v Kanadě snad nebyl nikdo, kdo by o tomto klukovi z Teplic neslyšel. Fenin patřil v juniorské reprezentaci k tahounům celého týmu. Jeho potenciál byl obrovský.

Zprávy o Feninově talentu se dostaly až za samotné hranice. Novou fotbalovou hvězdu oslovili v Německu. Mladičký fotbalista ovšem ještě tehdy netušil, že brzy přijde konec jeho slávy.

Rychlý pád

Fenin se po stříbru na mistrovství v Kanadě rozhodl přijmout nabídku Frankfurtu. Německý klub za něj tehdy zaplatil 120 milionů korun. První dvě sezóny válel, pak jeho výkony začaly klesat. Martin přitom nepřišel z Česka jako nějaká hvězda. V Teplicích bral za hraní fotbalu 23 tisíc korun měsíčně. Po přestupu do slavné Bundesligy začal vydělávat 50 tisíc eur měsíčně. Po úspěšném startu v německé lize začaly Fenina trápit problémy fyzického i psychického rázu. Vypadalo to tak, že fotbalista nezvládá slávu, která přišla velmi rychle a nečekaně. V souvislosti s jeho jménem byl často skloňován alkohol, prášky a deprese.

Král průšvihů

Po řadě skandálů fotbal stejně úplně neopustil. V současné době hraje za Řeporyje, kde momentálně i bydlí. Rozjel také svůj fanshop, který pojal velmi originálním stylem. Trička a mikiny s jeho značkou odkazují na jeho průšvihy. Například na jednom z triček je hořící dům, tím fotbalista poukázal na svůj průšvih, kdy griloval na balkóně a podpálil svůj luxusní byt. Škoda se tehdy vyšplhala až na 100 000 eur. To ovšem nebyl jediný průšvih, který v Německu udělal. V říjnu 2011 vypadl z okna hotelového pokoje, což mělo za následek krvácení do mozku. Po tomto excesu, který se podepsal na jeho zdraví, se rozhodl vrátit do České republiky. Následně se pokoušel o psychologickou léčbu. Veřejně také přiznal, že bojoval s depresemi. S alkoholem bojuje stále. Například na začátku července měl oplétačky s německou policií. Ve fastfoodovém řetězci ho jedna žena obvinila ze sexuálního napadení. K celé situaci se fotbalista vyjádřil dost jasně. „Byla to tlustá ženská a řekl jsem jí, že by měla jít pro permici do fitka, a ne čekat o půl druhé v noci na hamburger,“ řekl pro Expres Fenin.

Poslední pomoc

Pomocnou ruku bývalé fotbalové hvězdě podala organizace Oktagon. Martin Fenin se má už 17. září postavit v kleci Kevinu Pannewitzovi, který je také pořádný dáreček. Fenin by se tak měl věnovat nyní hlavně trénování MMA a zdravé životosprávě. Organizace Oktagon se k Martinovým eskapádám zatím raději nevyjádřila.