Sestra Sablíkové válí, kvůli příjmení musí snášet obrovský tlak

Zdroj: Profimedia

Martina Sáblíková má důvod k radosti. Populární sportovkyni roste následovnice. Její o 23 mladší sestra se také věnuje rychlobruslení a je zatím velmi úspěšná.

Trojnásobná olympijská vítězka avizovala, že chce závodit do roku 2026. Zatímco ona plánuje konec, její třináctiletá sestra je teprve na samotném začátku kariéry. Letošní rok ve své kategorii zcela ovládla mistrovství České republiky.

Rodinný klub

"Ségra trénuje s tátou. V klubu se věnují rychlobruslení, ale i dalším aktivitám. Je to tak trochu škola hrou. Když se ale potkáme na soustředění v Inzellu nebo Collalbu a zeptá se, tak se jí snažím radit, jak má co dělat. A ona je za to strašně vděčná. Na to, že jí bude teď třináct, tak rychlobruslení ji bere od asi dvou let a stále ji nepustilo," prozradila Martina pro ČTK.

Ke své mladší sestře cítí díky společné aktivitě velký závazek. "Jsem asi vzor pro hodně dětí, ale tohle je ségra, takže se na to dívám trochu jinak. Když mi píše před závody a přeje hodně štěstí, tak ji nechci zklamat. A samozřejmě že bych jí chtěla pomoct, a chtěla bych, aby byla dobrá."

Úspěšné geny

Mladší sestra úspěšné sportovkyně žije s otcem a jeho druhou manželkou. Martina si je vědoma toho, že je na ni i kvůli příjmení vyvinutý tlak z venčí. "Třeba teď jela poprvé patnáctistovku a nejela ji špatně s ohledem na to, kolik jí je, tak jí říkali, že to má v genech. Ponese si to asi dlouho, a pokud se jí bude dařit, tak celou svoji sportovní kariéru,"bojí se Sáblíková. Barbora ovšem zatím ukazuje, že za úspěchy nestojí její příjmení, ale tvrdá dřina. Na svém kontě už má nespočet startů a skvělých umístění na světových soutěžích.