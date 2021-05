Meghan Markle letos oslaví 40: K jejímu těhotenství se pojí množství rizik

V dnešní medicíně je stále těhotenství u žen nad pětatřicet let považováno za rizikové. I proto se devětatřicetiletá Meghan Markle, která za pár týdnů porodí druhé dítě, snaží být co nejvíce opatrná. Jaká potenciální problémy těhotenství v takovém věku přináší a proč se tak vůbec děje?

Meghan Markle v letošním roce oslaví své čtyřicáté narozeniny. Ještě předtím ale přivede na svět své druhé dítě, tentokrát holčičku. Malý Archie se narodil v době, kdy bylo vévodkyni 37 let, a zatímco pro starší generace může jít o zvláštnost, v současné době stále roste počet žen, které první dítě porodí až po pětatřicítce.

Pokročilý věk?

Nadále však bývá těhotenství v takovém věku považováno za rizikové. Někteří lékaři totiž pětatřicítku považují za „pokročilý věk pro mateřství”. Doktor Daniel Roshan s tímto tvrzením ale nesouhlasí. „Není nic pokročilého na pětatřicítce,” nechal se slyšet pro magazín Insider.

Průměrný věk žen, ve kterém porodily své první dítě, se za posledních několik let výrazně změnil. Zatímco ještě v roce 2010 činil v České republice v průměru 27 let, nyní už šplhá ke třicítce. Je to přitom způsobeno mnoha faktory. Partneři totiž chtějí mít pohromadě dostatek financí předtím, než se pro dítě rozhodnou, ženy chtějí ve svých pracovních životech něco dokázat a vybudovat si kariéru a v neposlední řadě je v dnešní době mnohem těžší najít stabilní vztah. „Ne vždy za to mohou samy ženy, mohou je k tomu vést okolnosti,” řekl lékař Roshan s tím, že se u něj v ordinaci vyskytují i padesátileté prvorodičky.

Po pětatřicítce nastává problém otěhotnět

První z možných problémů je samotná plodnost ženy. „Už s příchodem dvaatřicátého roku věku je zaznamenán významný pokles plodnosti, která se ještě více snižuje po sedmatřicítce,” řekla lékařka Belinda Yauger. Děje se tak proto, že po pubertě postupně klesá produkce vajíček, která se právě po pětatřicítce ještě více snižuje. Stejně jako samotná kvalita vajíček. Ta může v krajním případě vést k chromozomálním abnormalitám, jež mohou vyústit v rozvinutí autismu u dítěte či jeho úmrtí. A zatímco riziko ztráty nenarozeného dítěte je u žen pod 35 let zhruba třináctiprocentní, u žen nad 44 let činí asi 55 procent.

Mezi další komplikace těhotenství po pětatřicítce často patří zvýšený krevní tlak či těhotenská cukrovka.

Rodičky většinou zvládají těhotenství s přehledem

Ačkoliv zní rizika děsivě, lékař Roshan uvedl, že se většině těhotných žen nad pětatřicet daří výborně. Podle některých je dokonce vhodné zakládat rodinu až po dosažení alespoň třiatřicátého roku věku, neboť jsou v té době sami rodiče dostatečně vyspělí a psychicky způsobilí na to, aby svému dítěti poskytli co možná nejlepší péči a podporu.

Meghan první dítě porodila v sedmatřiceti letech:

Zdroj: Youtube