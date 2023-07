Topolánek se ukázal ve Varech: Kauza s nahými fotkami ho provází celý život

Zdroj: Herminapress

Mirek Topolánek patří mezi milovníky zábavy. Jeho avantýry jak milostné tak večírkové ho stály oblíbenost u voličů. Bývalý politik nemohl chybět na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Všechny přítomné překvapil svou novou image.

Expremiér Topolánek dorazil do Karlových Varů na večírek CarTec Group. Na první pohled bylo vidět, že výrazně zhubl. Překvapil i svým perfektně sladěným outfitem. Sedmašedesátiletý politik z ODS ukázal, že ještě nepatří do starého železa.

Král večírků

Ve spojitosti s bývalým premiérem si snad každý vzpomene na slavnou párty v Berlusconiho vile. V Itálii politici slavili lukrativní pracovní dohody ve velkém stylu. Tamní paparazzi tehdy nafotili Topolánka tak, jak ho bůh stvořil. Fotografie nahého českého politika obletěla celý svět. Partnerka Topolánka Lucie Talmanová se díky zmíněným snímkům popotahovala s italský tiskem. Paparazzi spekulovali o tom, zda je na fotkách i ona nahá. Talmanová to popírala a žádala po nich omluvu za tyto spekulace.

Lovec žen

Právě vztah s půvabnou političkou stál Topolánka popularitu u voličů. V dobách své největší slávy stavěl předvolební kampaň na rodině. Po celém Česku byly billboardy zobrazující Topolánka jako vzorného otce a dědečka vedle manželky Pavly a prvorozené vnučky. Jeho tehdejší manželka s ním objížděla i všechny předvolební akce. Krátce po této kampani na něj praskl románek se stranickou kolegyní Lucií Talmanovou. O jejich vztahu se spekulovalo už od roku 2006. Rok poté už byla Talmanová těhotná. Topolánkovi nezůstalo nic jiného než jejich vztah oficiálně potvrdit a přihlásit se i k otcovství. Bývalý předseda vlády se nakonec rozvedl a svou milenku Talmanovou si vzal v roce 2010 za ženu.

Topolánek po odchodu z politiky začal pracovat pro energetickou skupinu miliardáře Daniela Křetínského. V roce 2018 se neúspěšně pokoušel vrátit do politiky a to na to nejvyšší místo. V kandidatuře na prezidenta neuspěl, nedostal se ani do druhého kola. Jak to tak vypadá, voliči mu jeho avantýry stále nemohou zapomenout.