Co má Zuzana Čaputová a Eva Pavlová společného? Cit pro vkusnou módu první dámy

Zdroj: Profimedia

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je ve funkci již čtyři roky a za tu dobu se její vytříbený styl dotáhl k dokonalosti. Nyní se o to samé snaží i naše první dáma, Eva Pavlová, která má rozhodně dobře našlápnuto. Ani jedna z dam tak nikde nedělá ostudu, ani nebudí rozpaky a důstojně tak reprezentují naši zemi, jak se na první dámu sluší a patří.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co mají slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a naše první dáma Eva Pavlová společného? Tak rozhodně to není věk, paní Eva je přece jen o nějaký ten pátek starší než hlava Slovenska, která právě slaví životní jubileum, je jí přesně půl století.

Nutno však podotknout, že slovenská hlava státu vypadá na padesát skvěle a tento věk by jí hádal málokdo. Stejně tak ale i Eva Pavlová, které je osm let více, vypadá na svůj věk skvěle a vitálně. Obě dámy mají kromě citu pro módu cit i pro líčení. Obě upřednostňují trend, že méně je více a jako blondýnkám jim to neuvěřitelně svědčí. Pryč s modrými stíny a rudými rtěnkami.

Obě dámy umí stárnout s grácií a bez plastik

Eva i Zuzana evidentně nepodstupují žádné drastické estetické přeměny a umí tak na rozdíl od jejich mnohem mladších předchůdkyň stárnout s grácií. Rozhodně ani jedna nepůsobí jako napíchaná figurína botoxem bez mimiky.

Pavlová preferuje nadčasové kostýmky, ve kterých se evidentně cítí dobře a elegantně. Miluje modrou barvu, tudíž ji často můžeme vidět v outfitu právě této barvy nebo v barvách poukazujících na českou vlajku. Je hrdou patriotkou naší vlasti a nebojí se to ve světě ukázat.

Mají rády elegantní módu a vždy působí upraveně

Čaputová dává přednost červené a elegantním upnutým šatům pod kolena, které zvýrazňují její siluetu. Také vždy dbá na to, aby měla k šatům kabelku ve stejné barvě a skvěle padnoucí boty. Dává si záležet i na doplňcích a šperkách, které nikdy nejsou nevkusné, ale vždy neotřelé a originální.

Obě dámy jsou navíc velmi milé, přátelské, lidské, empatické a společenské, tudíž je setkání s nimi pro mnoho dalších žen inspirací a příjemným zážitkem. Třeba se právě těmto dvěma ikonám současné politické scény podaří ukázat, že prezidentka či první dáma mohou udávat módní trendy a vypadat přitom dle protokolu.

Společné mají Zuzana s Evou i to, že v soukromí prý obě volí nejraději pohodlnou módu a nemají problém vyrazit v teplákách do přírody či do lesa na houby. Také obě milují zvířata, kterými se ve volném čase obklopují. Na sociálních sítích paní Evy exceluje kočka Micka a u paní Zuzany zase pejsek Leon.