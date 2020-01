Ve sněhu u silnice našel krabici: Vůbec nebyl připravený, co spatří uvnitř!

Bohužel se pořád najde na světě hodně lidí, co si neuvědomí, že když si pořídí mazlíčka, přebírají odpovědnost za celý jeho život. Měli by proto němé tváře milovat, starat se o ně, poskytnout jim adekvátní zázemí… Ovšem až příliš často se najdou tací, co jsou jako bez srdce, a kdysi milovaného mazlíčka se zbaví nejlépe někde v lese. Co si pak chudáci zvířata mají myslet? Příběh dvou koťat, co za podobnou krutost téměř zaplatila životem, si přečtěte v naší galerii.