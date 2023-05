Jak se změnila Zdena Studenková od S tebou mě baví svět? Ta snad zastavila čas

Zdroj: Barrandovské ateliéry

Uběhlo už neuvěřitelných čtyřicet let od natáčení legendární komedie S tebou mě baví svět, která udělala z krásné slovenské herečky hvězdu i u nás. Nejpřekvapivější je, že i po těch letech od natáčení, vypadá Zdena Studenková stále skvěle a její věk by jí hádal jen málokdo.

Herečka Zdena Studenková patří mezi nejcharismatičtější slovenské herečky, které zrají jak víno a klidně byste jim hádali o dobrých patnáct let méně. Zdena se nikdy netajila tím, že jí s tím zůstat v kurzu pomáhají šikovné ruce plastických chirurgů. V 21. století to herečka považuje za naprosto běžnou záležitost.

Kromě fyzické krásy pečuje Studenková také o tělo a duši. To první se dá zvládnout za pomoci zdravé stravy, sportu a pohybu na čerstvém vzduchu, ale uchovat si duševní zdraví není v dnešní době nic snadného. O duši tak pečuje poslechem vážné hudby, při které si nejlépe odpočine.

Už od mládí byla herečka symbolem krásy. Proto si také zahrála krásku v pohádce Panna a netvor, kde si zahrála po boku baleťáka Vlastimila Harapese. Její nejoblíbenější rolí však byla právě Gábina z komedie S tebou mě baví svět.

Na vrchol ji dostala role Gábiny v komedii S tebou mě baví svět

„Já jsem v tom filmu měla tu nejmenší hereckou plochu, ale díky písničce Sladké mámení jsem se lidem zapsala do paměti. Za její úspěch ovšem vděčím Helence Vondráčkové,“ smála se Zdena pro denik.cz.

Také si pochvaluje, že se při natáčení potkala se skvělými lidmi, které má dodnes v srdci.

„Při tomhle natáčení jsem potkala skvělé kolegy, hlavně Pavlíčka Nového, který byl velmi milým a příjemným partnerem. Vyzařovala z něj absolutní přirozenost, která je mu vlastní i v reálném životě,“ chválila obsazení filmu herečka.

U Studenkové se zastavil čas, vypadá totiž stále skvěle

I když od konce natáčení uběhlo už čtyřicet let, Studenková vypadá stále skvěle, jaky by se u ní zastavil čas. Tím to však není a herečka přiznává, že často využívá služeb estetické medicíny.

„Je trochu směšné pokládat ve 21. století estetické zákroky za výjimečné a přikládat jim nějakou váhu. Myslím si, že každá žena chce zůstat co nejdéle přitažlivá a působit upraveně. Těch, které tvrdí opak, je mi vlastně líto,“ svěřila se kráska a dodala, že ještě jedna věc je pro ni nesmírně důležitá. A to - pravidelně snídat! Bez pořádné snídaně by prý nikdy neopustila byt.