Výhružky, konec kariéry a vězení! Co hrozí Růžičkovi za napadnutí muže?

Zdroj: Profimedia

Bojové sporty narůstají v posledních letech na popularitě. Zápasníci patří mezi přední české celebrity, jsou vzorem pro mnoho malých dětí. Pověst hospodských rváčů a násilníků už mají z velké části všichni za sebou. Najdou se ovšem i výjimky, které potvrdí pravidlo. Kauza jednoho z MMA zápasníků nyní boří internet. Tadeáš Růžička alias Mawar údajně zmlátil muže, který mluvil na jeho přítelkyni. Celý incident si natočil a video tak koluje po sociálních sítích.

Pouliční rvačka dopadla katastrofickým scénářem. Na videu je znát, že jeden z aktérů bezvládně leží na zemi v bezvědomí. Druhý z mužů do něj stále buší a velmi sprostě mu nadává. V pozadí celého videa se nese zoufalý křik ženy. Podle informací CNN Prima News by se v případě útočníka mělo jednat o hvězdu organizace Clash of the Stars Tadeáše Růžičku.

Agrese na veřejnosti

Zveřejněním videa se dostal Mawar do pěkných problémů. O incident se pochopitelně začala zajímat policie. „Kriminalisté se zabývají případem na základě videa, které se minulý týden objevilo na sociální síti. Je na něm zachycený na ulici bezvládně ležící muž, kterého jiný muž fackuje,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Útočníkovi z videa hrozí problém hned díky několika faktorům. Jedna věc je neposkytnout první pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Druhá věc je bít do člověka, jenž se nemůže bránit.

Policie je nyní ve fázi, kdy sbírá informace a hledá také druhého muže z videa. „Prověřováním případu kriminalisté do současné doby nezjistili totožnost tohoto zraněného muže. Jestli ho někdo poznává nebo se na záběrech poznává on sám, prosíme, ať se ozve na linku 158. Kriminalisté by s ním potřebovali mluvit,“ dodal Daněk.

Distancování od Mawara

Právě bojové sporty mají za úkol z pouličních rváčů vychovat profesionály. Tímto činem tak Růžička udělal bojovníkům i sportu samotnému velmi špatnou reklamu. Není se tak čemu divit, že od něj dávají ruce pryč i jeho trenéři. Ti na facebookové stránce Spejbl Gymu zveřejnili své vyjádření. „Já Ondřej Hutník a jeho osobní trenér Michal Vančura jsme se o videu, na němž by měl být zachycen Tadeáš dozvěděli až teď z médií. Ačkoliv doposud nevíme, co se přesně událo a jak celá věc proběhla, jelikož jsme neměli možnost o tom s Tadeášem osobně hovořit, tak takové chování u člena našeho sportovního klubu Spejbl Gym Praha absolutně odsuzujeme a nesouhlasíme s tím,“stálo v prohlášení. „Absolutně nechápeme, co jej mohlo k takovémuto excesu vést. Pevně věříme, že se celá záležitost řádně vysvětlí, a ať bude jejírozuzlení jakékoliv, tak že se Tadeáš k tomu postaví čelem a vyvodí pro sebepatřičné závěry.“

Mawara nešetří ani samotní zápasníci. Pro Šíp se vyjádřil bojovník K1 a Muay Thai Jiří Sněhulák Jaroš. „Nic moc kromě toho videa o tom nevím,ani co tomu předcházelo. Pokud někoho zmlátil jen tak a ještě místo pomoci do něho kopal,tak je rozhodně všechno špatně. Místo sportu by měl někde pomáhat ve štole.“

Konec kariéry a vězení

Pokud se potvrdí, že útočníkem byl Růžička, může ho to stát i kariéru. Pětadvacetiletý zápasník, který je bývalým juniorským mistrem světa v K1 dokonce napadl vulgárně novináře CNN Prima News Michala Janotku. Právě tento reportér na případ upozornil. Janotka je nyní pod palbou útoků a výhružek od fanoušků Mawara. Růžička by nebyl prvním zápasníkem, kterého pouliční bitka dostala do vězení. Za napadení v baru seděl čtyři roky zápasník Michal Kotalík. Ten se snaží po návratu z vězení o restart kariéry, zatím ovšem neúspěšně.