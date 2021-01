Zdroj: Instagram

Využívat děti k propagaci módy bylo vždy vcelku kontroverzní. Podle mnohých to má na ně negativní vliv. Takže když se v roce 2011 objevila v časopise Vogue mladičká francouzská modelka Thylane Blondeau, rozpoutalo to bouři emocí, zda by tak malá holčička měla být vhozena do bouřlivých vod modelingu. Jenže ona to zvládla! A ještě vypadá líp než dřív!