Bitva roku je tady: Vémola zhubl za týden 12 kilo a poslal Kinclovi drsný vzkaz

Zdroj: Profimedia

První pomyslnou bitvu má Karlos Vémola za sebou. Den před zápasem splnil váhový limit 83,9 kg. S kilogrami navíc se Vémola pere vždy do poslední chvíle. Nyní neponechal nic náhodě a navážil dokonce méně, než měl.

Terminátor dorazil na váhu ve velmi unaveném stavu, celou noc se potil a shazoval poslední kila. Nápomocní mu u jeho shazovacího maratonu byli členové jeho týmu. Zápasníka polévali vodou a zásobovali ručníkami. Jako morální podpora dorazila na oficiální vážení i jeho manželka Lela.

Bitva může začít

Vyhecovaný souboj propukne už 20. května před půlnocí. Fanouškovské tábory jsou rozděleny víceméně 50:50. Očekává se tak bouřlivá atmosféra ve vyprodané O2 areně. Svým příznivcům nezapomněli po oficiálním vážení oba dva hlavní aktéři poděkovat. „Děkuji všem, kteří věřili, že Terminátor nepatří do starého železa. Do včerejška jsem musel shodit 12 kilogramů a 40 % lidí říkalo, že to nezvládnu. Ale já to zvládl! Zítra budu dvojnásobný šampion," řekl na oficiálním vážení sedmatřicetiletý Vémola, kdy za týden zhubl 12 kilo.

„Pět let na to čekám. Je to šílené. Zabiju ho, slibuju!" hecoval atmosféru Kincl. „Konečně je to tady! Už jsem si myslel, že je to ztracené, ale je to tady. Vytrvalost, houževnatost a disciplína vás vždycky dovedou tam, kam chcete. Věřte v sebe a pak to vždycky dobře dopadne," dodal současný držitel pásu.

Vítěz bere vše

Mezi Vémolou a Kinclem proběhla přestřelka i na Instagramu. Terminátor sdílel snímek z oficiálního vážení s jazným vzkazem pro svého protivníka. „V Oktagonu je jenom jeden král!," napsal k příspěvku. Netrvalo to dlouho a se svým příspěvkem přišel i Kincl. „Nálada na jedničku. Byla to sakra dlouhá cesta a těším se na tu sladkou tečku."