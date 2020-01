První sex. První chlup. To jsou prostě věci, o které se s ostatními chcete podělit.

Doba se mění, a i dospívající lidé jsou jiní, než jsme bývali v pubertě my. My jsme měli památníčky, dopisy, deníčky, fotoaparáty a kdesi cosi, abychom měli jak uchovat vzpomínky. Dnešní děti si vystačí s telefonem… Jedno se ale nemění. Dříve i nyní puberťáci trpěli představou, že se svět točí kolem nich, což rádi dávají okatě najevo. A v dnešní době sociálních sítí je to snad zábavnější, než tomu bylo dřív. Posuďte v naší galerii sami.