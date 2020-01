3. světová válka: Jak se připravit a co dělat v případě jaderného útoku

• Nedívejte se na blesk nebo ohnivou kouli - může vás oslepit.

• Lehněte si na zem a zakryjte si hlavu. Pokud je výbuch v určité vzdálenosti, může to trvat 30 sekund nebo déle, než dojde k nárazu nárazové vlny.

• Schovejte se, jakmile to půjde, i když jste mnoho kilometrů od místa, kde k útoku došlo - radioaktivní spad může být přenášen větrem na stovky kilometrů.

• Pokud jste byli během nebo po výbuchu venku, vyčistěte se co nejdříve, abyste odstranili radioaktivní materiál, který se mohl usadit na vašem těle.

• Sundejte si oděv, abyste zabránili šíření radioaktivního materiálu. Odstranění vnější vrstvy oblečení může odstranit až 90% radioaktivního materiálu.

• Pokud je to možné, vložte znečištěný oděv do plastového sáčku a sáček uzavřete nebo zavěste.

• Pokud je to možné, osprchujte se velkým množstvím mýdla a vody, abyste odstranili radioaktivní kontaminaci. Kartáč nečistěte ani nepoškrábejte.

• Umyjte si vlasy šamponem nebo mýdlem a vodou. Nepoužívejte kondicionér ve vlasech, protože váže na vaše vlasy radioaktivní materiál a snadno jej vyplachuje.